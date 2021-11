Prefeitura de Atibaia decide cancelar Carnaval de 2022, em conjunto com outros municípios da região

A Prefeitura da Estância de Atibaia decidiu não realizar as festividades de Carnaval em 2022, com base nas orientações do Centro de Operações de emergência Covid-19 (COE) e após reunião com prefeitos da região. O Show na Virada no dia 31 de dezembro também está cancelado.

O prefeito Emil Ono fez o anúncio sobre a decisão ao lado de secretária municipal de Saúde, Sonia Carvalho, e ressaltou que, embora grande parte da população de Atibaia tenha tomado as duas doses da vacina ou a vacina de dose única, a pandemia de Covid-19 segue sendo uma forte preocupação do poder público.

(Foto: Reprodução/ Site Prefeitura de Atibaia)

“Foi uma decisão difícil porque sabemos do desejo, que é de todos nós, de voltarmos à normalidade. Mais de 77% da população de Atibaia já está com o esquema vacinal completo, mas a pandemia ainda não acabou e temos que manter os cuidados que sempre tivemos para evitar que os números subam novamente”, disse o prefeito.

A secretária de Saúde afirmou que atualmente Atibaia e outras cidades do país estão conseguindo realizar alguns eventos, o que era impossível nos meses mais críticos da pandemia, porém grandes aglomerações ainda devem ser evitadas. “Diferente de outros eventos menores, Ano Novo e Carnaval promovem uma aglomeração muito grande de pessoas, o que é um risco ainda muito alto diante de uma pandemia”, destacou.

A vacinação em Atibaia segue avançando. De acordo com dados atualizados até sexta-feira (26), a cidade já aplicou um total de 255.232 doses de vacina contra a Covid-19, sendo 125.846 de primeira dose, 110.354 de segunda dose, 15.500 de terceira dose/adicional e 3.532 de dose única, o que significa que 89,8% da população total tomou ao menos uma dose ou dose única e 78,3% está com esquema vacinal completo.

Fonte: Assessoria de Imprensa Prefeitura de Atibaia