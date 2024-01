Prefeitura de Atibaia disponibiliza versão on-line do carnê de pagamentos do IPTU/2024

A Secretaria de Planejamento e Finanças comunica que a versão on-line do carnê de pagamentos do IPTU/2024 já está disponível no site da Prefeitura de Atibaia. Para acessar, o munícipe deve clicar no botão “IPTU 2024” e informar a inscrição imobiliária municipal – número de 17 dígitos que identifica o terreno ou imóvel e consta nos carnês de anos anteriores – para visualizar ou imprimir os boletos. Em seguida, basta clicar em consultar.

A Prefeitura também informa que, com exceção dos imóveis que possuem algum tipo de isenção, todos os demais carnês serão encaminhados via Correios neste mês de janeiro, alcançando cerca de 70 mil contribuintes. Aqueles que não receberem podem entrar em contato via WhatsApp (11) 94162-8755.

(Foto: Reprodução/ Site Prefeitura de Atibaia)

O valor a ser pago é calculado de acordo com o valor venal do imóvel e o reajuste – que neste ano foi de 5,19% – segue a variação acumulada nos últimos 12 meses do IPCA (Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo), indicador do IBGE que mede a inflação. A primeira parcela vence dia 15 de fevereiro, e a Divisão de Controle de Receitas Imobiliárias chama a atenção dos contribuintes que cadastraram o pagamento do imposto no débito automático para as datas de vencimento.

Quem quiser desconto pode efetuar o pagamento à vista em cota única até o dia 20 de março. Pedidos de revisão devem ser feitos dentro do prazo de 30 dias (contados a partir da data de recebimento do carnê) pelo protocolo digital de documentos 1Doc, disponível na versão web https://atibaia.1doc.com.br/atendimento e também pelo aplicativo 1Doc Atendimento, que pode ser baixado gratuitamente nas lojas virtuais da Play Store (Android) e Apple Store (iOS).

Para esclarecer dúvidas e obter mais informações sobre o IPTU/2024, o contribuinte pode entrar em contato pelo telefone (11) 4418-7822 / opção 4 ou por e-mail iptu@atibaia.sp.gov.br . O atendimento presencial funciona de segunda a sexta, das 10h às 16h, na Rua Castro Fafe, nº 333, Blobo B, 2º andar, Centro.

Alterações de cadastro, como mudança de proprietário e endereço de correspondência, podem ser solicitadas pela plataforma 1Doc ou por e-mail atualizeiptu@atibaia.sp.gov.br , com mais informações pelo WhatsApp (11) 94162-8755.

Fonte: Assessoria de Imprensa Prefeitura de Atibaia