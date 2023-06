Prefeitura de Atibaia emite alerta para golpes em nome da Vigilância Sanitária

A Prefeitura de Atibaia, por meio da Secretaria de Saúde, informa à população que tentativas de golpes estão sendo aplicadas por pessoas que se identificam como fiscais da Vigilância Sanitária. Por contato telefônico, golpistas se passam por integrantes do órgão para agendar inspeções e pedem que os comerciantes digitem um código, o que levaria à clonagem da linha. Também fazem cobranças indevidas aos comerciantes, inclusive interditar seus estabelecimentos caso não sejam atendidos.

(Imagem Ilustrativa de Yura Fresh por Unsplash)

A Vigilância Sanitária de Atibaia enfatiza que esses procedimentos não fazem parte da autuação do órgão em nenhuma situação. As ações dos fiscais são pautadas exclusivamente por critérios técnicos e visam a prevenção e segurança da saúde da população. Além disso, a equipe de fiscalização, já atua no município há vários anos e o profissionalismo de seus membros e diretoria já é bastante conhecido pela população.

Segundo a Prefeitura, os profissionais da Vigilância Sanitária efetuam as ações devidamente uniformizados e identificados por crachás e ainda com o uso de veículos oficiais da Prefeitura da Estância de Atibaia, também identificados.

Caso o contribuinte tenha dúvidas em alguma ação da Vigilância Sanitária pode entrar em contato pelos telefones (11) 4412-0671 / (11) 4411-2656 / (11) 4412-7865 ou pelo e-mail visa@atibaia.sp.gov.br e, ainda, se receber qualquer ameaça ou cobrança indevida deve procurar a autoridade policial.

