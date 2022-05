Prefeitura de Atibaia implanta bolsões para motocicletas em cruzamentos

Com o objetivo de melhorar a segurança dos motociclistas, a Prefeitura da Estância de Atibaia, por meio da Secretaria de Mobilidade e Planejamento Urbano, iniciou a implantação de bolsões no trânsito, espaços pintados no asfalto que delimitam uma área exclusiva de espera para motos no semáforo.

Av. Prof. Carlos Alberto de Carvalho Pinto (Foto: Reprodução/ Site Prefeitura de Atibaia)

A sinalização horizontal fica localizada entre a faixa de pedestres e demais veículos parados no vermelho do semáforo veicular aguardando pela sua abertura, o que possibilita a preferência dos motociclistas para continuar o percurso após o sinal verde.

A princípio, os locais de implantação serão na Av. Prof. Carlos Alberto de Carvalho Pinto, Av. Jerônimo de Camargo, Av. Prof. Flávio Pires de Camargo, Av. Dr. Joviano Alvim, Rua Eng. Sílvio Alvim Soares, Av. Major Alvim e Praça Pio XII. Esses locais foram escolhidos em função do volume considerável de motos que circulam pelas vias da cidade.

A implantação dos bolsões tem como objetivo evitar que as motos tenham que ficar paradas entre os carros enquanto o semáforo estiver no vermelho e, assim, diminuir o risco de acidentes na hora da saída das motos. A faixa também facilita a visibilidade dos motoristas e ajuda a desafogar o trânsito local.

Conforme o Ministério da Infraestrutura, Atibaia possui 126.797 veículos, sendo 73 mil automóveis, 25 mil motocicletas, 10 mil caminhonetes e o restante (19 mil) entre os demais veículos.

Fonte: Assessoria de Imprensa Prefeitura de Atibaia