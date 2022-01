Prefeitura de Atibaia orienta contribuintes sobre 2ª via do carnê de IPTU/2022

O carnê de pagamentos do IPTU/2022 já está disponível no site da Prefeitura, na relação de links úteis disposta do lado direito da página inicial. A versão impressa foi encaminhada pelos Correios e está sendo entregue aos contribuintes, mas os munícipes que não receberem o carnê de papel têm a opção de imprimir uma segunda via no Poupatempo de Atibaia, informa a Secretaria de Planejamento e Finanças. Na unidade, foi disponibilizado um computador com impressora para emissão da segunda via do carnê deste ano.

(Foto: Reprodução/ Site Prefeitura de Atibaia)

Neste ano, o vencimento das parcelas foi fixado para o dia 28 de cada mês, a partir de janeiro, e a Secretaria de Planejamento e Finanças chama a atenção dos contribuintes que cadastraram o pagamento do imposto no débito automático para essas novas datas de vencimento. O recolhimento da cota única – pagamento à vista com desconto – pode ser feito até o dia 28 de março.

O imposto é calculado de acordo com o valor venal do imóvel e o reajuste – que neste ano foi de 10,6727% – segue a variação acumulada nos últimos 12 meses do IPCA (Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo), indicador do IBGE que mede a inflação.

A unidade do Poupatempo de Atibaia está localizada no Alvinópolis (Rua Clóvis Soares, nº 200) e disponibiliza tanto serviços municipais, como a emissão de certidão negativa de débitos tributários e a segunda via do carnê de IPTU, quanto de órgãos estaduais como o Detran.SP, que oferece primeira habilitação, renovação da CNH, transferência e licenciamento de veículos.

Fonte: Assessoria de Imprensa Prefeitura de Atibaia