Prefeitura de Atibaia promove duas audiências públicas neste mês de fevereiro

Nas próximas semanas a Prefeitura da Estância de Atibaia promove duas audiências públicas para prestação de contas junto à população, uma da área da Saúde e outra da área de Finanças.

Na quarta-feira, dia 15 de fevereiro, às 14h, na Câmara Municipal (Av. Nove de Julho, nº 265, Centro), acontece a audiência pública para apresentação das estatísticas e do trabalho da Saúde no município no terceiro quadrimestre de 2022.

Encontros serão realizados nas dependências da Câmara Municipal (Foto: Divulgação/ Câmara Municipal de Atibaia)

No encontro, realizado de acordo com a Lei Complementar nº 141/2012, os representantes da Saúde do município apresentarão os demonstrativos da aplicação financeira, bem como a oferta, a produção de serviços e as atividades desenvolvidas pela Secretaria de setembro a dezembro de 2022.

Já na semana seguinte, na quinta-feira, dia 23 de fevereiro, também às 14h nas dependências da Câmara Municipal de Atibaia, será realizada a audiência pública para apresentação da Avaliação das Metas Fiscais de Atibaia, também referente ao terceiro quadrimestre de 2022.

No encontro, realizado conforme o § 4º, artigo 9, da Lei Complementar nº 101/00, a equipe da Secretaria de Planejamento e Finanças fará um demonstrativo das receitas, assim como das despesas e aplicações realizadas pela Prefeitura nesse período.

Vale lembrar que ambas as audiências contarão com transmissão on-line via site oficial do Legislativo ( www.camaraatibaia.sp.gov.br ), garantindo a transparência dos processos na prestação de contas junto à população.

Fonte: Assessoria de Imprensa Prefeitura de Atibaia