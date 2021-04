Prefeitura oficializa implantação do Poupatempo em Atibaia

O prefeito de Atibaia, Emil Ono, assinou na quinta-feira, 8 de abril, convênio para a instalação de uma unidade do Poupatempo no município, uma iniciativa que trará muitos benefícios ao cidadão, ao garantir mais eficiência e agilidade com uma série de serviços no mesmo local. O processo foi iniciado no final do ano passado, quando o prefeito Saulo Pedroso assinou convênio com a Prodesp, empresa de tecnologia ligada ao Estado e que faz a gestão das unidades.

Imagem Ilustrativa (Foto: Governo do Estado de São Paulo)

A unidade, que será implantada na rua Clóvis Soares, no bairro do Alvinópolis, contará com serviços de diversos órgãos e irá incorporar todos os atendimentos do Detran-SP, como primeira habilitação, renovação da CNH, transferência e licenciamento de veículos, revistoria, entre outros. Serão oferecidos, ainda, serviços municipais.

O Poupatempo 4.0 integra o atendimento do Estado com os serviços das prefeituras. Até o momento sete novas unidades do programa com esse formato já estão em funcionamento no Estado: Franco da Rocha, Hortolândia, Piquete, Santa Bárbara D’Oeste, Serra Negra, Sumaré e Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo (Alesp).

O processo para a instalação de uma unidade do Poupatempo em Atibaia foi iniciado no final do ano passado, e a Prefeitura já alugou um prédio no bairro do Alvinópolis. Para colocá-lo em funcionamento, será preciso apenas concluir as adequações nas instalações e fazer a sinalização do prédio, conforme previsto no convênio.

Gerido pela Prodesp, empresa de tecnologia do governo estadual, o Poupatempo inaugurou o primeiro posto de atendimento em 1997 na Praça do Carmo, próximo à Praça da Sé, na capital paulista. Mais de 20 anos depois, são mais de 70 unidades espalhadas pela capital, região metropolitana, litoral e interior do Estado.

Fonte: Assessoria de Imprensa Prefeitura de Atibaia