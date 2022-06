PRF apreende 8 kg de prata em Atibaia

Oito quilos de prata foram apreendidos dentro do bagageiro de um ônibus que seguia para a cidade de São Paulo, na terça-feira (21), em Atibaia. A Polícia Rodoviária Federal havia parado o veículo para uma vistoria de rotina quando encontraram o material, que não tinha nota fiscal.

Oito quilos de prata pura são apreendidos em Atibaia (Foto: Reprodução/ PRF)

Segundo os policiais, durante a vistoria do ônibus os agentes encontraram uma mala no bagageiro com um peso anormal. O dono da mala foi encontrado e a bagagem foi aberta, onde estavam os oito quilos de prata.

O proprietário da mala, um homem de 58 anos, alegou que é ourives, profissional que trabalha com peças de prata, ouro e outros metais, e estava indo a cidade de São Paulo tentar vender a carga. Porém, não possuía nenhuma documentação que provasse que a origem do material ou que a prata pertencia a ele.

A prata foi apreendia e a ocorrência foi apresentada a Delegacia de Polícia de Atibaia.

Fonte: G1.globo.com