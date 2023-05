Idosa de 73 anos morre atropelada por ônibus em Atibaia

Uma idosa de 73 anos morreu atropelada por um ônibus na manhã de quinta-feira (11), em Atibaia (SP). O motorista deixou o local sem prestar socorro.

De acordo com o boletim de ocorrência, Matilde de Lima Fernandes foi atropelada por volta das 6h por um ônibus da empresa SOU Atibaia, enquanto descia do veículo na rua Monsenhor Koli, próximo ao Cemitério Municipal.

Imagem de arquivo – ônibus da empresa SOU Atibaia (Foto: Divulgação/ Prefeitura de Atibaia)

Segundo a polícia, pessoas que presenciaram o acidente acionaram o Corpo de Bombeiros, que socorreu a vítima até a Santa Casa de Atibaia.

A idosa foi resgatada em estado grave, com fraturas nos membros inferiores e cortes na região da bacia. Ela não resistiu aos múltiplos ferimentos e morreu no hospital.

Filha de idosa cobra investigação

A filha da empregada doméstica, Matilde de Lima Fernandes, lamentou a perda da mãe e diz que cobra apoio e assistência da empresa responsável.

Matilde Fernandes era morada do bairro do Tanque trabalhava como empregada doméstica em uma casa na região central. Segundo a filha, Juliana Fernandes, ela pegava ônibus todos os dias para ir e voltar do trabalho.

“Minha mãe é uma batalhadora. Sempre foi. Pegava o ônibus de manhã todos os dias e depois ia embora. Ela não vai voltar mais, infelizmente, mas eu quero justiça. Justiça para não acontecer mais com ninguém.”

Juliana contou que a morte da mãe não era esperada e que a empresa SOU Atibaia, que opera o transporte coletivo na cidade, ainda não deu qualquer tipo de ajuda à família.

“É uma perda que a gente não imaginava que ia acontecer. É responsabilidade de uma empresa, que não prestou assistência à minha mãe. Falaram que iam dar toda assistência para gente e isso não aconteceu em nenhum momento”, afirma.

Investigação

A Polícia Civil de Atibaia iniciou as investigações do caso para entender a dinâmica do acidente e encontrar o motorista que dirigia o ônibus envolvido na ocorrência – o profissional deixou o local sem prestar socorro à vítima.

Policiais chegaram a ir até a unidade de saúde onde a idosa foi encaminhada e a questionaram sobre o acidente, mas ela disse que se lembra apenas de ter descido do transporte. A vítima morreu após parada cardíaca durante preparação para cirurgia.

O caso foi registrado na Delegacia de Plantão de Atibaia. O motorista, quando identificado, irá responder por fuga de local de acidente e homicídio culposo na direção de veículo automotor.

Outro lado

A empresa Sou Atibaia, responsável pelo transporte coletivo na cidade, informou que lamenta o fato e que está tomando providências.

Nas redes sociais, a prefeitura de Atibaia informou que está ciente do ocorrido e que tomará todas as medidas cabíveis para apurar a responsabilidade do acidente.

