Um empresário foi preso em flagrante na manhã desta quinta-feira (27) com armas, silenciadores e centenas de munições dentro de casa em Atibaia (SP).

De acordo com a Polícia Civil, as equipes receberam uma denúncia anônima de que o homem, que é empresário no ramo da construção civil, tinha um arsenal de armas e munições em casa e que comercializava o armamento.

Após a denúncia, o caso foi levado para o Tribunal de Justiça, que expediu um mandado de busca e apreensão no imóvel do empresário.

Empresário é preso com armas, silenciadores e centenas de munições em Atibaia (Foto: Reprodução/TV Vanguarda)

Na ação, as equipes encontraram sete armas de fogo, centenas de munições de calibres diversos, um rifle de uso restrito, além de acessórios, como mira laser, silenciadores e equipamentos de visão noturna. Foi encontrada também uma máquina de recarregar munições.

Aos policiais, o homem alegou que era atirador de caça e que colecionada o armamento. Ele tinha o registro de apenas três das sete armas encontradas no imóvel.

Segundo a polícia, grande parte do material encontrado na casa do empresário é de uso restrito militar e não tinha documentação.

O homem foi preso em flagrante por posse ilegal de arma de fogo e posse ilegal de armamento de uso restrito. A Polícia Civil de Atibaia vai investigar o caso, para identificar se o empresário comercializava o armamento.

