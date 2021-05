GGI Atibaia realiza operação para garantir Lei do Silêncio e evitar aglomerações

No último sábado (15) o Gabinete de Gestão Integrada de Segurança Pública – GGI Atibaia realizou mais uma operação conjunta para garantir o cumprimento da Lei do Silêncio e para coibir aglomerações no município, em continuidade às ações de enfrentamento à Covid-19.

Com a operação conjunta, as forças de segurança de Atibaia conseguiram frustrar a formação de um “fluxo/pancadão” entre a Av. Jerônimo de Camargo e a Rua Riacho Doce. Além disso, houve atendimentos e averiguações de perturbação do sossego público, conforme a Lei Complementar nº 808/19, a “Lei do Silêncio”, que estabeleceu diretrizes, critérios e normas para disciplinar a emissão de sons e ruídos urbanos em Atibaia. Na ocasião ainda foi realizada uma ação preventiva na Al. Lucas Nogueira Garcez, coibindo tanto as aglomerações quanto os excessos sonoros.

(Foto: Reprodução/ Site Prefeitura de Atibaia)

Durante a operação, 32 pessoas foram abordadas, sendo 19 veículos fiscalizados (sete autuados) e 14 motocicletas (três autuadas). Um veículo e uma motocicleta também foram recolhidos e três condutores foram inabilitados. Ainda houve o registro de um caso de embriaguez ao volante e um menor infrator foi conduzido à delegacia por direção perigosa e motocicleta com suspeita de adulteração. Além disso, 12 ocorrências de perturbação do sossego foram averiguadas e resolvidas.

Conforme a Secretaria de Segurança Pública de Atibaia, participaram da operação conjunta agentes da Polícia Militar e da Guarda Civil Municipal, com as equipes especiais das Rondas Ostensivas Municipais – ROMU, do Grupamento de Apoio com Motocicleta – GAM, do Canil Municipal, devidamente preparadas com o decibelímetro, instrumento medidor de nível de pressão sonora (para a medição de sons e ruídos).

A Secretaria de Segurança Pública de Atibaia reforça que a colaboração da população é muito importante em operações dessa natureza e denúncias podem ser feitas anonimamente pelos telefones 190, 153 e 181. As denúncias de barulho excessivo e perturbação de sossego podem ser registradas na Ouvidoria Municipal ou, em casos mais urgentes, pelo telefone 153.

Fonte: Assessoria de Imprensa Prefeitura de Atibaia