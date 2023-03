Idoso de 67 anos é morto a pauladas após discussão com o vizinho em Bragança

Um idoso de 67 anos foi morto a pauladas na manhã desta quinta-feira (16) após se envolver em uma discussão com o vizinho no bairro Uberaba em Bragança Paulista (SP). Suspeito de cometer o crime, o vizinho da vítima não foi localizado pela polícia.

Caso foi registrado na delegacia e é investigado pela Polícia Civil (Foto: Reprodução/ Street View)

O crime aconteceu por volta das 9h desta quinta-feira. O idoso saiu de casa para ir ao supermercado e, no caminho, discutiu com o pai do suspeito. A vítima estaria com uma pedra na mão durante a discussão.

Ao perceber a briga, o suspeito teria reagido e golpeado a vítima com um pedaço de pau na cabeça. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência foi acionado, mas o idoso morreu ainda no local.

A desavença entre os vizinhos havia começado na noite anterior. Na quarta, os dois discutiram após a vítima ter tirado uma caixa de abelha de uma árvore na frente da casa do suspeito.

O caso foi registrado na delegacia e é investigado pela Polícia Civil.

Fonte: G1.globo.com