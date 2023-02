Quadrilha invade casa, rende família e rouba joias em Bragança Paulista

Cinco homens armados invadiram uma casa na manhã de terça-feira (14), renderam quatro pessoas que estavam no imóvel e roubaram dinheiro e joias em Bragança Paulista (SP). Duas pessoas foram presas.

De acordo com a Polícia Militar, o crime aconteceu no período da manhã, em uma casa na rua Manoel José Vilaça, no bairro Jardim América.

Caso foi registrado na delegacia de Bragança Paulista (Foto: Reprodução/ Street View)

Na ação, as vítimas, incluindo uma pessoa com deficiência física, foram amarradas e feitas reféns pelos bandidos, enquanto os comparsas realizam o roubo.

A quadrilha fugiu de carro, levando joias, dinheiro e uma arma calibre 38. A polícia acredita que os homens tenham levado também o aparelho que armazena as imagens de câmeras de segurança.

Segundo a família, que trabalha no ramo de carvoaria, os assaltantes estiveram na casa um dia antes, efetuando serviços por uma empresa terceirizada de uma rede de telefonia e na segunda-feira mesmo já teriam tentado invadir a casa.

A Polícia Militar foi acionada e conseguiu prender dois homens suspeitos de terem envolvimento no crime. Com eles, foram localizados o carro e os produtos roubados.

O caso foi registrado na delegacia da cidade e está sendo investigado pela Polícia Civil.

Fonte: G1.globo.com