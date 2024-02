Mulher é presa por sequestrar e extorquir ex-marido em Atibaia

Uma mulher de 28 anos foi presa nesta terça-feira (30) por sequestrar e extorquir o ex-marido e os dois filhos em Atibaia, interior de São Paulo. A mulher ainda se passou por vítima – leia mais abaixo. O atual companheiro dela, de 26 anos, também foi preso por envolvimento no crime.

De acordo com o boletim de ocorrência, o casal foi preso em flagrante pelo crime de extorsão mediante sequestro. A mulher e o homem foram encaminhados à cadeia pública de Piracaia e estão à disposição da Justiça.

Caso foi registrado na delegacia em Atibaia (Foto: Prefeitura de Atibaia/ Divulgação)

O ex-marido, de 48 anos, e os dois filhos, de 8 e 6 anos, estavam em um cativeiro em São Paulo e foram encontrados pela polícia em uma estrada de Caieiras (SP), onde foram libertados.

O caso

Segundo o boletim de ocorrência, o pai do ex-marido foi à delegacia informar o desaparecimento do filho. Aos policiais, ele também informou que a ex-nora e os dois netos também estavam desaparecidos.

À polícia, o pai disse ter acesso à conta bancária do filho e percebeu várias tentativas de transferência bancária para contas diversas, de pessoas desconhecidas.

Logo em seguida, de acordo com o BO, o irmão da mulher foi à delegacia e informou que o cunhado, atual companheiro da mulher, estaria o chamando para conversar de forma suspeita e solicitado que ele não envolvesse a polícia no caso.

Os policiais foram à casa do atual companheiro da mulher e, ao abordá-lo, ele confessou que estava envolvido no sequestro do ex-marido da companheira.

Segundo o BO, ele afirmou que haviam se reunido com outros homens que residem no Jardim Peri, em São Paulo, e , juntos, planejaram o sequestro com o objetivo de obter dinheiro da vítima.

O atual companheiro contou à polícia que a mulher também sabia do crime e que participou da elaboração da ação criminosa.

A polícia soube que a mulher, o ex-marido e os filhos tinham sido libertados na Estrada da Roseira, em Caieiras (SP), na altura do quilometro 6. Os policiais foram ao local para encontrá-los.

Na delegacia, de acordo com o boletim de ocorrência, a mulher foi confrontada com a versão dada pelo atual companheiro, e assumiu ter feito parte da ação criminosa, confessando formalmente o crime.

Fonte: G1.globo.com