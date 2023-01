Atenção, empresário de Atibaia: quer saber como inovar e aumentar a produtividade, incrementando os resultados do seu negócio? Voltado a micro e pequenas empresas, o programa ALI Brasil Mais está com inscrições abertas em Atibaia, oferecendo gratuitamente quatro meses de acompanhamento personalizado, incluindo orientação de um Agente Local de Inovação e consultorias em gestão empresarial. As vagas são limitadas e os interessados devem preencher e enviar, até dia 31 de janeiro, o formulário de pré-inscrição disponível em: bit.ly/ALI-Atibaia-2023 .

(Imagem Ilustrativa: StartupStockPhotos por Pixabay)

A ação, uma iniciativa do Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae), realizada em parceria com a Secretaria de Desenvolvimento Econômico da Prefeitura de Atibaia, faz parte do Plano de Desenvolvimento Local (PDL) e tem ajudado empresários dos mais diversos ramos a inovar e melhorar a gestão dos negócios, reduzindo custos e vendendo mais.

Com horários flexíveis, agendados conforme a disponibilidade de cada participante, o programa oferecerá, de fevereiro a junho, acompanhamento de um Agente Local de Inovação – especialista que, a partir de um diagnóstico do negócio, sugere ações rápidas de melhorias, soluções que buscam aprimorar a gestão, inovar processos e reduzir desperdícios, promovendo um aumento da produtividade. Mais informações podem ser obtidas pelo WhatsApp do Sebrae Aqui Atibaia, que atende pelos telefones (11) 9.4120-3804 e 9.1237-6334.

Fonte: Assessoria de Imprensa Prefeitura de Atibaia