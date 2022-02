Abertas as inscrições para o Programa ALI Brasil Mais em Atibaia

Reduzir custos, inovar e aumentar o faturamento são desafios enfrentados por todo empresário. Porém, alcançar esses objetivos não é tarefa fácil, uma vez que requer conhecimento especializado e muito trabalho. Pensando nisso, a Prefeitura de Atibaia, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, aderiu ao programa ALI Brasil Mais, uma parceria entre o Sebrae e o Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq), que oferece consultorias especializadas e contínuas totalmente gratuitas para microempresas e empresas de pequeno porte.

(Imagem Ilustrativa: StartupStockPhotos por Pixabay)

As inscrições estão abertas e podem ser realizadas pelo link https://bit.ly/ALIgruciclo5. Essa é mais uma ação que faz parte do Plano de Desenvolvimento Local.

O programa oferece atendimentos personalizados com acompanhamento de orientação de um Agente Local de Inovação (ALI) e diversas consultorias em Gestão Empresarial pelo Sebrae. Além disso, a empresa pode ser beneficiada com capacitações do Senac sem custo algum. Os horários são flexíveis e agendados conforme a disponibilidade de cada participante.

O empreendedor recebe o acompanhamento do agente, que faz um diagnóstico do negócio e sugere ações de melhorias rápidas, com soluções para melhorar a gestão, inovar processos e reduzir desperdícios.

Fonte: Assessoria de Imprensa Prefeitura de Atibaia