Promoção “Compre Aqui, Valorize Atibaia” oferece chance de prêmios ao consumidor

Quem fizer compras na cidade de Atibaia neste fim de ano terá a chance de ganhar prêmios por meio da promoção “Compre Aqui, Valorize Atibaia”, realizada pela Associação Comercial e Industrial de Atibaia (ACIA), com apoio da Prefeitura da Estância de Atibaia.

Os consumidores que efetuarem suas compras nas empresas participantes da promoção, de 19 de novembro a 15 de janeiro, terão direito a 1 cupom a cada compra no valor de R$ 100,00 e seus múltiplos exatos, limitados a 5 cupons por compra.

Com o cupom, o consumidor deverá acessar o aplicativo ACIATIBAIA Mobile, disponível gratuitamente nas lojas APP Store e Play Store, para cadastrá-lo, através da leitura do QR code ou da linha digitável. Após o cadastro, o consumidor automaticamente receberá o número da sorte com o qual concorrerá ao prêmio, uma Scooter elétrica 3000w nova, no valor de R$ 14.900,00.

O número da sorte ficará disponível para o consumidor no seu cadastro e poderá ser consultado a qualquer momento no aplicativo. A data do sorteio da Loteria Federal é 18 de janeiro.

Após o cadastramento de cada cupom, os consumidores receberão uma raspadinha digital on-line para concorrer a prêmios instantâneos que serão oferecidos pelas lojas participantes da promoção. A relação com endereço de todas as empresas participantes e respectivo horário de funcionamento estarão disponíveis para consulta na sede da ACIA, no site www.aciaonline.com.br e no aplicativo “ACIATIBAIA Mobile”.

A promoção faz parte de iniciativa da Prefeitura e da ACIA para impulsionar ainda as vendas no comércio local neste Natal.

Fonte: Assessoria de Imprensa Prefeitura de Atibaia