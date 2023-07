Quatro pessoas são presas em Atibaia após sequestro de idoso; três são procuradas

Quatro pessoas, entre elas uma adolescente de 15 anos, foram presas neste domingo (16) após o sequestro de um idoso de 75 anos na região bragantina. Outras três pessoas são procuradas pela polícia.

A ação teve início da casa do idoso no Jardim Primavera, em Piracaia, e os quatro presos foram detidos horas depois em Atibaia. O idoso Antonio Manoel de Farias foi localizado em Várzea Paulista e passa bem.

Polícia identificou carro usado pelos criminosos e fez a prisão; veículo era roubado e estava com placa alterada (Foto: Polícia Civil/Divulgação)

Segundo o boletim de ocorrência, as duas jovens presas já conheciam o idoso e confessaram que o crime foi planejado previamente com os outros criminosos.

O crime

A Polícia Civil explicou que o idoso tinha contato com duas jovens – uma de 18 anos e uma adolescente de 15 – e as levou para casa onde mora em Piracaia.

Além das mulheres, outros homens entraram e amarraram o idoso. Em seguida, eles começaram a revirar a casa, em busca de objetos de valor.

O neto e o filho do idoso também foram rendidos quando chegavam no local. Um deles foi abandonado na estrada de Joanópolis e o outro foi mantido na casa, de onde viu os criminosos fugirem com o idoso.

Após a fuga, os criminosos passaram a ligar para a família exigindo o pagamento de R$ 200 mil pelo resgate. O filho da vítima acionou a Polícia Civil, que iniciou a investigação.

Fuga e prisão

Por meio das câmeras de monitoramento da Guarda Civil Municipal (GCM) de Atibaia, os policiais identificaram o carro do idoso – que estava sendo utilizado no sequestro – e um outro veículo que estava acompanhando o automóvel no mesmo trajeto.

Em determinado ponto, as equipes perceberam que somente o veículo da vítima seguiu trafegando, sendo que o Celta usado pelos criminosos foi localizado no bairro do Tanque, em Atibaia. O veículo era roubado e estava com placas adulteradas.

Segundo o boletim de ocorrência, no local os policiais conseguiram abordar quatro suspeitos do crime.

Os quatro foram levados para delegacia e foram autuados pelo crime de extorsão mediante sequestro. A Polícia Civil ainda identificou que outros três criminosos fugiram com o idoso no carro de luxo dele. Os três constam como investigados e seguem sendo procurados pela polícia.

Durante o registro da ocorrência, o veículo da vítima foi encontrado em Várzea Paulista. Às 19h de domingo, o idoso foi encontrado por moradores após ser solto pelos sequestradores. Ele passa bem.

