Mulher é morta e tem corpo jogado em poço; namorado confessou crime e fugiu

Uma mulher foi morta, teve a perna arrancada e o corpo jogado em um poço na noite de sábado (18) na zona rural em Atibaia (SP). O namorado dela, de 32 anos, confessou o crime em mensagem para seu tio e está foragido.

De acordo com a Polícia Civil, o crime aconteceu por volta das 22h em uma chácara na rua Primavera, no bairro Rio Acima. O suspeito morava e trabalhava como caseiro no local.

Namorado mata mulher e joga corpo em poço em Atibaia (Foto: Bombeiros/ Divulgação)

A vítima era morada de São Paulo (SP) e mantinha um relacionamento à distância com o suspeito. No sábado, ela foi até Atibaia passar o final de semana com o companheiro. O casal, no entanto, teve uma briga na noite do sábado e ele matou mulher.

A polícia descobriu o crime após um tio do homem acionar a corporação informando que o sobrinho o enviou um áudio por meio de um aplicativo de mensagens confessando o assassinato e informando o local onde o corpo estava. Ele completou o comunicado dizendo que estaria fugindo.

Com isso, policiais foram até o endereço informado e encontraram um poço com marcas de sangue. Como não era possível acessar o poço, o Corpo de Bombeiros foi acionado.

Uma equipe conseguiu entrar no local, que tinha água com dois metros de profundidade. O corpo da mulher foi encontrado no fundo do poço. O cadáver apresentou uma lesão na cabeça e não tinha uma das pernas.

A mulher ainda não foi identificada, pois o tio do criminoso não a conhecia. O áudio enviado a ele apenas explicava que a vítima era moradora da capital paulista e que os dois mantinham um namoro à distância, sem detalhes.

O caso foi registrado na delegacia de plantão da cidade, que investiga o crime e procura o homem, que continua foragido.

