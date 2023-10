Quadrilha faz família refém, agride vítimas e rouba imóvel em Atibaia

A Polícia Civil faz buscas por uma quadrilha que invadiu uma casa, agrediu a família que mora no local e fugiu levando diversos pertences após o assalto, que ocorreu na madrugada do último sábado (14), no bairro Jardim Paulista, em Atibaia (SP).

Delegacia de Polícia de Atibaia (Foto: Prefeitura de Atibaia/ Divulgação)

Câmeras de segurança da residência registraram o momento da chegada de cerca de cinco homens ao local, todos encapuzados e alguns armados.

Dentro da casa havia três pessoas: um idoso de 71 anos e os dois filhos, sendo uma mulher de 43 anos e um homem de 33 anos.

Os bandidos ficaram no local cerca de 30 minutos. As vítimas foram agredidas durante o assalto. Os criminosos roubaram objetos da casa como televisões, celulares, além de dois carros e R$ 1,1 mil.

A família registrou o boletim de ocorrência e aguarda a perícia ser realizada dentro da casa. Até o momento, ninguém foi preso.

De acordo com a Polícia Civil, um inquérito foi instaurado para apurar o caso. Equipes fazem buscas para tentar identificar e localizar os assaltantes.

