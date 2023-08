Polícia Civil apreende 196 tijolos de cocaína escondidos em chácara em Bragança Paulista

A Polícia Civil apreendeu 196 tijolos de cocaína e mais de 100 quilos de insumos para o preparo da droga em uma chácara em Bragança Paulista (SP), nesta terça-feira (1°). Quatro pessoas foram presas na operação.

O caso aconteceu no período da tarde e foi coordenado por 20 policiais da Delegacia de Investigações Gerais (DIG) e da Delegacia de Investigações Sobre Entorpecentes.

(Foto: Divulgação)

As investigações começaram há cerca de três meses após a prisão de um traficante em Itatiba. A ação desta terça-feira apreendeu, ao todo, 200 quilos da droga. Também houve ações da polícia em Jundiaí.

Depois dessa prisão, a polícia passou a investigar um outro homem, que era visto com frequência entre um ponto de drogas e chácaras entre Bragança Paulista e Itatiba.

Ele foi encontrado na chácara de Itatiba, saindo de carro junto com uma mulher. Os agentes localizaram, no painel do veículo, 10 tijolos de cocaína. No imóvel, um outro homem foi preso com oito tijolos e mais de 500 tubos prontos para a venda.

Em seguida, as equipes foram para a chácara localizada na região bragantina, onde foram encontrados 196 tijolos de cocaína e mais de 100 quilos de insumos para o preparo do entorpecente, como prensa e balança de precisão.

Além disso, em um endereço de Jundiaí, um quarto homem foi preso com anotações do tráfico, aparelhos celulares e cerca de R$ 3,5 mil em espécie.

Dos quatro presos na terça-feira, dois já tinham passagem pela política por roubo. O grupo vai responder por tráfico e associação ao tráfico.

De acordo com a Polícia Civil, as investigações continuam e seguem em busca de mais pessoas envolvidas no crime.

Fonte: G1.globo.com