Radar de velocidade instalado na Lucas iniciará operação no mês de setembro

A Prefeitura da Estância de Atibaia instalou um medidor de velocidade (radar) de trânsito na Alameda Lucas Nogueira Garcez, próximo ao número 3074, sentido Bairro/Centro. O aparelho ainda não está em operação, cuja previsão de início é apenas para o próximo mês de setembro, quando o limite de velocidade a ser obedecido nesse trecho será de 40 km/h.

(Foto: Reprodução/ Site Prefeitura de Atibaia)

O equipamento fixado no local tem como objetivo controlar a velocidade do trânsito na via e ainda passará por aferição do Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia – Inmetro.

Após sua aprovação pelo Instituto, a Secretaria de Mobilidade e Planejamento Urbano deixará o radar funcionando em caráter educativo pelo período de um mês antes de iniciar efetivamente a sua operação. Segundo a Pasta, a medida busca que os motoristas se adequem à novidade e se acostumem a transitar obedecendo a velocidade permitida.

Ainda conforme a Secretaria, durante o período educativo o motorista que passar pelo local acima da velocidade indicada receberá em casa somente uma advertência educativa (portanto sem ônus financeiro e sem registro de pontos na Carteira Nacional de Habilitação – CNH).

A Secretaria de Mobilidade e Planejamento Urbano também ressalta que com o novo radar será possível inibir práticas ilegais e, principalmente, evitar acidentes de trânsito, preservando o bem-estar e a vida de motoristas e pedestres.

Fonte: Assessoria de Imprensa Prefeitura de Atibaia