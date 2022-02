Interdições temporárias na Lucas começam nesta quarta-feira (16)

Os motoristas que trafegarem pela Alameda Lucas Nogueira Garcez devem ficar atentos com as interdições temporárias, que terão início nesta quarta-feira (16), por conta de obras que acontecerão nos dois sentidos da avenida: bairro – centro e centro – bairro.

(Foto: Reprodução/ Site Prefeitura de Atibaia)

A interdição poderá causar lentidões no trânsito. As atividades vão começar no acesso à rua Boulevard Prefeito Takao Ono e seguem até o final da via, ao lado da Igreja do Rosário.

Segundo a Prefeitura de Atibaia, a reurbanização da Lucas está sendo realizada por segmentos, em um total de dez, nos mesmos moldes das obras de duplicação da Av. Jerônimo de Camargo – os segmentos são trabalhados separadamente e finalizados sempre antes do início de um novo segmento, com o objetivo de melhorar o fluxo de veículos.

Fonte: Assessoria de Imprensa Prefeitura de Atibaia