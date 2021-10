Rodovia Fernão Dias terá operação especial para o feriado prolongado de 12 de outubro

A Arteris Fernão Dias, concessionária que administra a BR-381 entre Contagem e Guarulhos, vai acionar todo o seu efetivo para garantir a fluidez do tráfego na rodovia, que leva aos principais destinos buscados entre Minas Gerais e São Paulo, durante o feriado de prolongado de 12 de outubro. Durante o período é esperada a passagem de mais de 640 mil veículos, ao longo do trecho concedido. O fluxo mais intenso deve ficar concentrado trecho paulista de BR-381, entre Guarulhos e Atibaia, e na região Central de Minas, entre Contagem e Itatiaiuçu.

De sexta-feira (8) a terça-feira (12) serão mais de 304 câmeras monitorando de tráfego e 12 bases de apoio disponíveis para atendimento do usuário. Eles ainda terão à disposição 25 guinchos leves e pesados para remoção e desobstrução de via, central de atendimento 24 horas, ambulâncias e médicos e socorristas para atendimentos de urgência. Além disso, veículos para resgate de animais e combate a incêndio estarão à disposição.

Concessionária disponibilizará recursos extras para atender e garantir a segurança dos usuários durante a passagem pela BR-381 (Foto: Reprodução http://www.arteris.com.br)

Durante o feriado as obras de manutenção serão suspensas. Além da central de atendimento pelo 0800 283 0381, as informações em tempo real da rodovia podem ser acompanhadas pelo perfil da concessionária no Twitter @Arteris_AFD. Confira os melhores horários para viajar:

Arteris Fernão Dias

Principais destinos: Ligação entre São Paulo e Belo Horizonte, com passagem por Bragança Paulista, Pouso Alegre, Lavras, São Gonçalo do Sapucaí e Contagem – BR-381

Horários de pico

Sexta, 08/10 – das 14h às 20h

Sábado, 09/10 – das 7h às 12h

Segunda, 11/09 – das 16h às 20h

Terça, 12/10 – das 14h às 20h

A recomendação é que o motorista verifique as condições do veículo antes de viajar, programe seus horários de saída e retorno e obedeça à sinalização nas vias para garantir uma viagem em segurança.

Endereço dos SOS´’s Usuários

Em São Paulo:

Base 02 – Km 22+200 – Bragança Paulista

Base 01 – Km 62,5 – Posto Graal Mairiporã

Praças de pedágio – Tarifa básica: R$ 2,30

Em Minas Gerais:

Base 12 – Km 498+900 – Betim

Base 11 – Km 530+050 – Rio Manso

Base 10 – Km 574+500 – Itaguara

Base 09 – Km 617+000 – Oliveira

Base 08 – Km 650+200 – Santo Antônio do Amparo

Base 07 – Km 698+000 – Lavras

Base 06 – Km 752+000 – Três Corações

Base 05 – Km 804+200 – São Gonçalo do Sapucaí

Base 04 – Km 871+400 – Pouso Alegre

Base 03 – Km 918+600 – Camanducaia

Em São Paulo:

P 2 – Km 7+200 – Vargem

P 1 – Km 65+700 (pista sentido BH) e km 66+600 (pista sentido SP) – Mairiporã

P 1 – Km 67 + 680 (pista sentido BH) – Mairiporã

Em Minas Gerais:

P 8 – Km 545+900 – Itatiaiuçu

P 7 – Km 597+700 – Carmópolis de Minas

P 6 – Km 658+300 – Santo Antônio do Amparo

P 5 -Km 735+500 – Carmo da Cachoeira

P 4 – Km 805+200 – São Gonçalo do Sapucaí

P 3 – Km 900+900 – Cambuí

Fonte: Arteris