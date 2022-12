Santuário da Mãe e Rainha em Atibaia terá programação de Natal e Ano Novo

O Santuário da Mãe, Rainha e Vencedora três Vezes Admirável de Schoenstatt, em Atibaia/SP, preparou uma programação especial para o tempo do Natal e para celebrar o Ano Novo. Confira:

(Foto: Divulgação)

Novena de Natal

A Novena de Natal irá acontecer em duas modalidades: nos dias 9 a 23 de dezembro a Novena será online, a partir das 15h, durante a Santa Missa. O Santuário também vai realizar a Novena aberta para a participação dos peregrinos, de 15 a 23 de dezembro, no período da noite, às 19h45. Rezando a cada dia por uma intenção especial.

Programação de Natal e Ano Novo

A Santa Missa de Natal acontecerá no sábado (24), às 17h, na Tenda dos Peregrinos e no domingo (25), às 15h. A programação continua no sábado (31) com a Santa Missa de Ação de Graças, às 17h. E no dia 1º de janeiro, celebrando a chegada do novo ano, a Santa Missa da Maternidade divina de Maria, às 15h.

Localizado no km 78 da Rodovia Dom Pedro I, o Santuário está aberto para visitação todos os dias, das 10h às 17h. A Santa Missa acontece de terça a domingo, às 15h.

Para mais informações entre em contato pelo telefone: (11) 4414-4217 ou pelo WhatsApp: (11) 95779-3438.

Fonte: Assessoria de Comunicação Santuário de Atibaia