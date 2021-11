Santuário de Atibaia lança concurso para escolha de Hino Jubilar

Atenção compositores e musicistas: estão abertas as inscrições para o concurso que irá escolher o Hino Jubilar em comemoração aos 50 anos da fundação do Santuário de Schoenstatt de Atibaia. Para participar é necessário ter 18 anos ou mais e realizar a inscrição até o dia 18 de dezembro, preenchendo os pré-requisitos do edital e encaminhando o anexo I e o anexo II solicitados para o e-mail jubileudeouroatibaia@gmail.com . Vale ressaltar que o número de participantes é ilimitado e cada um poderá enviar até duas propostas.

Santuário de Schoenstatt de Atibaia (Foto: Reprodução/ Site Prefeitura de Atibaia)

A composição deverá levar em conta o lema jubilar “Pai, confiamos em Ti e caminhamos na tua presença!”, além de remeter à realidade do Santuário de Atibaia e ao jubileu de ouro. A consonância da letra com a proposta do Jubileu, rítmica da letra, melodia, criatividade e ter o estilo musical de hino serão critérios para o julgamento do concurso.

Após análise das comissões de seleção e avaliação, serão selecionadas até dez propostas para serem apresentadas em um festival – previsto para março de 2022 – onde será anunciado o hino vencedor. Em caso de dúvidas, os participantes podem entrar em contato com a Comissão Jubilar pelo e-mail jubileudeouroatibaia@gmail.com .

Schoenstatt é o nome da região na Alemanha onde estava localizada a capela na qual, em 1914, o padre José Kentenich deu início ao Movimento Apostólico de Schoenstatt, uma ordem católica internacional consagrada à Virgem Maria. Atibaia é uma das cidades que abriga um dos 200 santuários espalhados pelo mundo – 23 só no Brasil – dedicados à Nossa Senhora de Schoenstatt, chamada pelos devotos de Mãe Rainha e Vencedora Três Vezes Admirável. Fundado em 1972 pelo Instituto Secular das Irmãs de Maria de Schoenstatt, o santuário de Atibaia recebe peregrinos do mundo todo na capela coberta por ramos de trepadeira, característica dos santuários dessa ordem.

Fonte: Assessoria de Imprensa Prefeitura de Atibaia