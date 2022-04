Santuário de Atibaia recebeu mais de duas mil pessoas no último domingo

Após dois anos, o Santuário de Schoenstatt, em Atibaia, voltou a receber as grandes romarias. Cerca de 2.600 peregrinos da diocese de Piracicaba (SP), vieram ao encontro da Mãe e Rainha no último domingo (24). O Santuário, que completa 50 anos em setembro, ficou ainda mais bonito com a presença de tantos fiéis que traziam suas preces e agradecimentos.

A programação teve início com a procissão pelos caminhos do Santuário Jubilar, indo ao encontro do Santuário. Os peregrinos puderam acompanhar com cantos e orações uma reflexão sobre espiritualidade de Schoenstatt. Em seguida, em frente ao Santuário, renovaram a consagração a Mãe, Rainha e Vencedora Três Vezes Admirável de Schoenstatt e seguiram para a Tenda dos peregrinos, para a adoração ao Santíssimo Sacramento.

(Foto: Divulgação/ Juliana Dorigo)

A romeira Claudia Cristina Nazário Ferreira fala sobre como é o sentimento de poder estar de volta À Casa da Mãe e Rainha “É uma grande graça, uma alegria e o nosso coração está exultante especialmente nesse jubileu que estamos festejando É um mistério que a gente vive dentro de nós, uma grande graça. Só tenho a agradecer a Deus, é muito bom estar de volta aqui, temos essa fé de que teremos novos tempos. A pessoa que não conhece esse Santuário precisa conhecer, dá um passo de vir até aqui.”

Maria do Carmo Silva, de Carapicuíba (SP), ressalta a alegria de ver o Santuário repleto de peregrinos. “Fiquei muito feliz! Quando nós chegamos ali na entrada ficamos olhando os ônibus na portaria. Meu coração está radiante!”.

Após uma tarde nos jardins do Santuário, a romaria foi encerrada com a Santa Missa.

Ao todo, existem 23 Santuários dedicados À Mãe, Rainha e Vencedora Três Vezes Admirável de Schoenstatt no Brasil, mas é em Atibaia (SP) que se concentra o maior número de peregrinações.

As romarias ao Santuário devem ser agendadas pelo WhastApp (11) 95779-3438 ou pelo telefone (11) 4414-4217. Localizado no Km 78 da Rod. Dom Pedro I, no bairro Jardim Brogotá, o Santuário está aberto todos os dias das 10h às 17h com a Santa Missa às 15h.

Fonte: Juliana Dorigo / Assessoria de Comunicação Santuário de Schoenstatt