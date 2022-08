Secretaria de Cultura abre edital de food trucks para 1º Atibaia Underground Fest

Estão abertas as inscrições para os interessados em participar com food truck do 1º Atibaia Underground Fest, festival de bandas para os amantes de Heavy Metal e seus subgêneros que ocorrerá na Arena do Centro de Convenções e Eventos Victor Brecheret em 13 de agosto, das 13h às 23h.

O chamamento público realizado pela Secretaria Municipal de Cultura está ofertando vagas aos chamados “food trucks”, sendo 6 para alimentos e 4 para bebidas, para a praça de alimentação do evento. As inscrições estão abertas de 3 a 8 de agosto pelo link https://forms.gle/rHkuGokFN8P9Fo6f .

(Foto: Reprodução/ Site Prefeitura de Atibaia)

Serão selecionados os food trucks de acordo com o número de vagas, por tipo de produtos e por ordem de inscrição. Após a publicação da lista dos aprovados no Imprensa Oficial do Município, os interessados deverão abrir um protocolo com o assunto “Chamamento Food Trucks – 1º Atibaia Underground Fest” na plataforma digital 1Doc (sem papel), disponível no link https://atibaia.1doc.com.br/atendimento .

O 1º Atibaia Underground Fest contará com 8 bandas locais que costumam se apresentar em festivais undergrounds pela região, a maioria com trabalhos autorais já lançados de forma independente. Para encabeçar o evento foram convidados os veteranos do Ratos de Porão, banda brasileira de punk crossover formada em novembro de 1981, durante a explosão do movimento punk paulista. Atualmente, eles estão se apresentando ao vivo com sua turnê de 40 anos, que marca também o lançamento do álbum Necropolítica, feito durante a pandemia.

Essa será a primeira edição de um festival de música que surge para representar todo um movimento do rock underground, que é seguido por um número enorme de fãs carentes por esse tipo de atração, mesclando a diversidade local com grandes bandas do Brasil.

Fonte: Assessoria de Imprensa Prefeitura de Atibaia