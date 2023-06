Vacina contra a gripe será aplicada em motoristas na Dom Pedro I, nesta quinta-feira (15)

Os motoristas que trafegam pela rodovia D. Pedro I (SP-065) poderão se vacinar gratuitamente contra a gripe nesta quinta-feira, dia 15 de junho, em uma ação desenvolvida pela Concessionária Rota das Bandeiras, empresa responsável pela administração da rodovia, e a Prefeitura de Atibaia.

O posto de vacinação será montado na base do Serviço de Atendimento ao Usuário (SAU) do km 75 da rodovia, na pista sentido Campinas, no período das 9h às 13h. A ação contará com o apoio da Polícia Militar Rodoviária.

(Foto: Divulgação / Rota das Bandeiras)

“Parcerias com as prefeituras são muito importantes porque garantem cuidado e bem-estar aos motoristas. Há uma preocupação especial com os caminhoneiros, que muitas vezes não encontram tempo para se vacinar em um posto de saúde”, diz o gerente de Comunicação e Relações Institucionais da Rota das Bandeiras, Stephan Campineiro. No mês passado, a Concessionária realizou ação semelhante na rodovia Romildo Prado (SP-063), em parceria com a Prefeitura de Louveira.

Embora o foco da ação sejam os caminhoneiros, qualquer pessoa que passar pela base SAU poderá ser vacinada. A Secretaria da Saúde do Governo do Estado já registrou este ano 86 óbitos decorrentes de casos graves causados pela infecção dos diversos tipos de vírus da Influenza. A vacinação é eficaz em evitar a evolução da doença para estes quadros mais graves.

Produzida com vírus inativados das três principais cepas em circulação no hemisfério sul, a vacina faz com que o organismo produza anticorpos contra a infecção e estimule a memória das células para que elas aprendam a lidar com o vírus. Menos de 10% das pessoas que recebem a vacina desenvolvem febre, mal-estar e dores musculares. Geralmente, quem desenvolve esses sintomas está recebendo este tipo de imunizante pela primeira vez.

Fonte: Assessoria de Imprensa Rota das Bandeiras