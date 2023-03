Vereadores comentam sobre problemas no transporte público e merenda escolar no município

Durante a sessão da Câmara Municipal do dia 7 de março, o vereador Fernando Soares de Souza, o Fefê, utilizou a tribuna em Tema Livre para abordar a qualidade do serviço de transporte público oferecido pelo Sistema de Ônibus Urbano – SOU Atibaia.

Em sua fala, Fefê relatou os atrasos e problemas estruturais do transporte coletivo ofertado pela SOU Atibaia, e cobrou das entidades competentes mais agilidade na resolução do problema. Nos últimos dias, segundo o vereador, estudantes de todo o município tiveram que esperar mais de uma hora até a chegada dos ônibus de diversas linhas.

(Foto: Divulgação/ Prefeitura de Atibaia)

“Mesmo com os subsídios disponibilizados ao serviço, não nos foram entregues melhorias que possam permitir a eficácia prometida pela empresa. É de extrema urgência a melhoria na qualidade do serviço de transporte público, que atenda a população de Atibaia com excelência”, afirmou.

O vereador também contou que nas últimas semanas recebeu reclamações de diversos pais sobre a quantidade de merenda servida nas escolas do município, que não está acompanhando a demanda dos estudantes. O vereador requereu o valor dos recursos repassados pela Secretaria Municipal de Educação à empresa responsável pela merenda escolar.

“O plano escolar do nosso município deve garantir uma alimentação que possa atender às necessidades dos estudantes. Por isso, é indispensável que o aluno esteja bem alimentado durante e após o período escolar”, ressaltou.

Concluindo, Fefê solicitou ao Executivo o repasse de subsídios às creches comunitárias de Atibaia, que não recebem o valor instituído há dois meses. “São necessários novos estudos que possibilitem uma melhor gestão do orçamento da área de Educação disponibilizado pela Prefeitura”, solicitou o vereador.

Vereador questiona o repasse de R$ 34 milhões para a SOU Atibaia em 2 anos

O vereador Julio Cuba foi à tribuna da Câmara, durante a sessão de 7 de março, para questionar o repasse de mais de R$ 34 milhões, em 2 anos, realizados pela Administração Municipal a SOU Atibaia. A empresa de transporte vem sendo alvo de constantes reclamações por parte dos vereadores, que cobram melhor qualidade no serviço prestado.

No levantamento realizado, os recursos utilizados para pagar a empresa se referem a fornecimento de passe escolar, aquisição de vale-transporte e ao subsídio mensal, aprovado em outubro de 2021, e pagos desde então a SOU Atibaia. Além desses valores, a prefeitura repassou R$ 3,9 milhões à empresa, em virtude de um decreto publicado em 1º de março, que prevê reequilíbrio econômico-financeiro do contrato firmado com a concessionária do sistema de transporte público municipal, com novo valor de tarifa técnica a R$ 10,00, que será custeado pela Administração Municipal com a justificativa que o reajuste não será repassado ao passageiro.

Para Julio Cuba, os repasses não justificam o péssimo serviço realizado pela SOU Atibaia na cidade e a Prefeitura precisa pensar novas alternativas para romper o contrato, ou até realizar uma intervenção na empresa. “São situações que nos entristecem. É a forma pela qual o Executivo vem tratando a nossa Casa Legislativa e a população. São temas de meses e anos. As medidas não saem do papel, saem de nossos cofres públicos”, avaliou o vereador.

Fonte: Assessoria de Imprensa Câmara Municipal de Atibaia