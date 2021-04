Funcionários do transporte coletivo fazem paralisação em Bragança Paulista

Funcionários do transporte coletivo em Bragança Paulista amanheceram em greve nesta quinta-feira (1°). De acordo com os trabalhadores, a paralisação é pelo atraso no pagamento de benefícios. Eles tentam acordo com a empresa, mas até às 10h nenhum ônibus havia circulado na cidade, segundo a categoria.

Ônibus do transporte coletivo de Bragança Paulista (Foto: Prefeitura de Bragança Paulista / Divulgação)

Os motoristas iniciaram a paralisação às 5h, quando os ônibus deveriam deixar a garagem da cidade. O protesto é pelo atraso no pagamento do vale no valor de R$ 840 que deveria ser pago no dia 25 de março.

Os funcionários querem que a empresa pague a metade do valor ainda nesta quinta-feira para voltarem ao trabalho e o restante junto ao salário, no quinto dia útil.

Segundo o grupo, a empresa vem atrasando benefícios desde março, quando pagou quase um mês depois o vale-alimentação. Funcionários e representantes da empresa estão reunidos nesta manhã para um acordo para a retomada do serviço na cidade.

Em nota, a prefeitura diz que está “acompanhando a negociação entre empresa e os motoristas na solução do problema e retorno o quanto antes do serviço de transporte”.

O G1 acionou a empresa JTP Transportes, mas não teve retorno até a publicação.

Fonte: G1.globo.com