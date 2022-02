Vereadora defende reabertura do Restaurante Popular de Atibaia

A vereadora Ana Paula Beathalter apresentou, na sessão desta semana, questionamentos a respeito do Restaurante Popular de Atibaia, fechado desde março de 2020 por conta da pandemia.

O restaurante foi inaugurado em setembro de 2008 e durante esses 12 anos registrou, em média, mil refeições diárias, atendendo não apenas as pessoas em vulnerabilidade social, como também trabalhadores e estudantes: “o local ganhou destaque pela qualidade de suas refeições balanceadas, sempre elaboradas sob supervisão de nutricionistas, e que, portanto, atraía pessoas com diversos problemas de saúde como diabetes, hipertensão, colesterol alto, etc”.

Restaurante Popular de Atibaia (Foto: Reprodução/ Site Prefeitura de Atibaia)

“O Poder Executivo está utilizando os recursos inicialmente previstos para o funcionamento do restaurante popular à destinação de cestas básicas. Em 2020, foram ofertadas pouco mais de 13 mil cestas e, no ano passado (de janeiro a setembro), pouco mais de 9 mil – um número muito pequeno frente à demanda necessária”, explicou. A parlamentar também afirmou que o valor cobrado da refeição (R$ 3,60) era muito mais acessível em comparação com a média de mercado e com outros estabelecimentos que não possuem a mesma qualidade nutricional.

“Precisamos dialogar com o Poder Executivo para que, uma vez que muitas atividades já foram flexibilizadas pela pandemia, o restaurante abra novamente, até que seja possível viabilizar o programa Bom Prato do Governo do Estado”, concluiu.

Fonte: Assessoria de Imprensa Câmara Municipal de Atibaia