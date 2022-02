Troféu Atibaia de Gastronomia acontece dia 18 de abril; empresas podem se inscrever até 25 de março

A Prefeitura, por meio da Secretaria de Turismo, promove o Troféu Atibaia de Gastronomia, com o objetivo de valorizar estabelecimentos gastronômicos com mais de 25 anos no município, além de incentivar o desenvolvimento do turismo local. O evento acontecerá no dia 18 de abril, mas as empresas interessadas podem realizar a inscrição gratuitamente até o dia 25 de março.

(Imagem Ilustrativa: Foodart por Pixabay)

Poderão participar do Troféu Atibaia de Gastronomia os estabelecimentos gastronômicos que se autodeclararem turísticos ou com atendimento ao turista, entre eles, restaurantes, lanchonetes, bares, hamburguerias, pizzarias, pastelarias e docerias de Atibaia, comprovadamente com mais de 25 anos na cidade.

Todos os participantes inscritos serão devidamente avaliados e selecionados pela Secretaria Municipal de Turismo, que verificará se o estabelecimento cumpriu todos os requisitos de participação.

Sobre a inscrição

Ao preencher o formulário disponível no link bit.ly/cadtrofeuatibaia é necessário anexar um documento que comprove que o estabelecimento tem pelo menos 25 anos de existência, podendo ser CPNJ, Contrato Social, Matéria de Jornal com data ou Certificado. Importante ressaltar que os estabelecimentos participantes deverão estar com o alvará de funcionamento em dia.

Fonte: Assessoria de Imprensa Prefeitura de Atibaia