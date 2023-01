“1º Brincando nas Férias” acontece de 17 a 28 de janeiro em Atibaia

As crianças em Atibaia poderão curtir bastante as férias escolares antes do início do ano letivo, no dia 2 de fevereiro. A Prefeitura da Estância de Atibaia, por meio das secretarias de Cultura, Esportes e Lazer e Educação promovem o “1º Brincando nas Férias”, projeto com objetivo de oferecer brincadeiras mescladas com esportes e atividades recreativas gratuitamente, neste mês de janeiro.

CIEM II (Foto: Reprodução/ Site Prefeitura de Atibaia)

O “Brincando nas Férias” é destinado para crianças entre 6 e 14 anos de idade e acontecerá em três pontos estratégicos do município, das 13h30 às 16h30, a partir de terça-feira (17) até o sábado (28), com diversas atividades recreativas, além de esportes, brincadeiras lúdicas, brinquedos infláveis e guloseimas para divertir e presentear as crianças de Atibaia durante as férias escolares.

Para participar do 1º Brincando nas Férias os responsáveis deverão comparecer ao local destinado na programação, com os documentos da criança, além do RG e CPF do responsável para efetuar a inscrição.

Confira a programação:

Terça-feira – Dias 17 e 24 de janeiro

Quinta-feira – Dias 19 e 26 de janeiro

Local: Ginásio Atílio Russomano Netto (Elefantinho) – Avenida Horácio Netto, n° 1.061 – Loanda

Quarta-feira – Dias 18 e 25 de janeiro

Sexta-feira – Dias 20 e 27 de janeiro

Local: CIEM II Professor Doutor Orlando Gigliotti – Av. Industrial Walter Kloth, 1135-1035 – Jardim Imperial

Sábado – Dias 21 e 28 de janeiro

Local: Praça Claudino Alves (Praça da Matriz)

Horário para todos os dias de programação: das 13h30 às 16h30

Fonte: Assessoria de Imprensa Prefeitura de Atibaia