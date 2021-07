Com o objetivo de trazer o cinema por meio de vozes plurais e temas que geram reflexões, o Cine Garagem, projeto de cineclube da associação Edith Cultura, exibe, nesta semana, três curtas-metragens em parceria com o Instituto Catitu – Aldeia em Cena.

Os títulos são: “Para Onde Foram as Andorinhas? ” (Dir. Mari Corrêa), “Yarang Mamin – Movimento das Mulheres Yarang” (Dir. Kamatxi Ikpeng) e “Projeto Mawo – Casa de Cultura Ikpeng” (Mari Corrêa).

Os filmes ficarão disponíveis via Vimeo até domingo, 18, dia em que acontece, como de costume, o bate-papo via Google Meet com os realizadores, às 15h. Dessa vez, a conversa também será transmitida pelo YouTube do Edith Cultura.

Edith Cultura exibe filmes sobre a pauta indígena em parceria com o Instituto Catitu – Aldeia em Cena (Foto: Divulgação/ Edith Cultura)

Os três filmes em destaque comprovam que o cinema, além de entretenimento, também pode servir como ferramenta para preservar a cultura de um determinado povo e fazer com que sua luta ultrapasse fronteiras.

Em “Yarang Mamin – Movimento das Mulheres Yarang”, por exemplo, o cineasta indígena Kamatxi Ikpeng documenta a história das Yarang, um grupo de mulheres do povo Ikpeng que também é parte do projeto Rede de Sementes do Xingu. O trabalho dessas mulheres consiste em entrar nas matas e coletar sementes de árvores, que no futuro servirão para o reflorestamento de áreas desmatadas não só no entorno do Xingu, onde vivem, mas em todo o Brasil. “Eu gravo e faço registros da cultura (Ikpeng) para preservar para as futuras gerações, assim eles vão conhecer as histórias e vão praticá-la” afirma Kamatxi, dando ênfase à importância de seus registros cinematográficos para as gerações que estão por vir. Além disso, ele ainda cita as dificuldades em conseguir equipamentos para continuar o seu trabalho, o que fez com que criasse uma campanha de arrecadação de recursos no site vakinha.com.br. Qualquer valor de contribuição é bem-vindo.

Os outros dois títulos disponíveis possuem direção de Mari Corrêa, diretora do Instituto Catitu que, desde 2009, trabalha com projetos culturais e ambientais em parceria com os povos indígenas, incluindo a formação audiovisual para os mesmos. “Para Onde Foram as Andorinhas?” aborda como as mudanças climáticas e as ameaças da monocultura têm alterado o cotidiano das pessoas que vivem no Parque Indígena do Xingu, demarcação que abriga cerca de 6.500 indígenas de 16 diferentes povos, e é cenário de todos os três curtas disponíveis.

Já “Projeto Mawo – Casa de Cultura Ikpeng”, conta a trajetória do povo Ikpeng, junto ao Instituto Catitu, na construção de um centro cultural de preservação da memória de seu povo na aldeia Moygu, garantindo o acesso das novas gerações Ikpengs à sua própria história.

O bate-papo, finalizando a programação da mostra do cineclube, contará não só com a participação de Kamatxi Ikpeng e Mari Corrêa, mas também de Oreme Ikpeng e Kuyatapu Dunga Ikpeng, ambos moradores da aldeia Moygu e parte do projeto Mawo.

Serviço

[Até domingo, 18/07] Os curtas podem ser assistidos no link: https://vimeo.com/showcase/8633428

[Domingo, 18/07, 15h] Participe do bate-papo online com os realizadores através do link: https://meet.google.com/tgw-caiy-jxt ou acompanhe pelo YouTube do Edith Cultura: https://www.youtube.com/c/EdithCultura

Vakinha: ajude Kamatxi Ikpeng na compra de equipamentos: https://www.vakinha.com.br/vaquinha/ajuda-na-compra-de-equipamentos-para-o-cineasta-kamatxi-ikpeng

Fonte: Shel Almeida – Assessoria de Imprensa Edith Cultura