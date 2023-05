1º Festival do Hambúrguer de Atibaia soma mais de 2.800 votos em menos de 20 dias

O 1º Festival do Hambúrguer de Atibaia começou em 28 de abril e em menos de 20 dias de realização já soma mais de 2.800 votos do público, que pode avaliar, pela internet, os 51 estabelecimentos inscritos, sempre conforme os critérios de sabor, apresentação, criatividade e atendimento. O cardápio com os estabelecimentos, sanduíches e respectivos valores, datas/horários de funcionamento e telefones de contato pode ser consultado AQUI .

(Imagem Ilustrativa de Javier Molina por Unsplash)

O festival continua até 28 de maio em Atibaia, oferecendo grande diversidade de sabores para o público degustar. Vale ressaltar que os estabelecimentos participantes estão sendo avaliados somente pelo público (não há júri técnico), e a pontuação é estabelecida por notas de 1 a 5 para cada item analisado (sabor, apresentação, criatividade e atendimento).

Os três estabelecimentos mais bem pontuados receberão um brinde especial pela posição de destaque no festival. Em caso de empate de dois ou mais dentre os três primeiros colocados, eles serão premiados dividindo sua colocação final.

Iniciativa da Prefeitura, por meio da Secretaria de Turismo, o 1º Festival do Hambúrguer tem como objetivo geral promover, valorizar e divulgar a gastronomia de Atibaia, representando uma oportunidade de oferecer aos munícipes e turistas a degustação de hambúrgueres que demonstrem e evidenciem a especialidade dos participantes.

Fonte: Assessoria de Imprensa Prefeitura de Atibaia