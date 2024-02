23º Encontro de Artes Plásticas de Atibaia está com inscrições abertas

Estão abertas as inscrições para participar do 23º Encontro de Artes Plásticas de Atibaia, exposição que pretende constituir um espaço para artistas locais e de outras regiões exibirem e compartilharem suas obras de arte, promovendo a diversidade e a riqueza da cena artística da cidade. Serão 20 artistas selecionados por um júri técnico para compor a mostra, que acontecerá entre 8 de junho e 28 de julho no Cine Itá Cultural. Com inscrições gratuitas, o concurso concederá um total de R$ 22 mil em prêmios para os três primeiros colocados na avaliação dos jurados.

(Imagem Ilustrativa de Zhang Xinxin por Unsplash)

Confira os detalhes:

Inscrições

As inscrições estão divididas em nove categorias: desenho; escultura; fotografia; gravura; instalação; intervenção urbana; objeto; pintura; e videoarte. Cada participante poderá inscrever um conjunto de até três trabalhos, com exceção das categorias instalação, intervenção urbana e videoarte, que poderão inscrever apenas uma obra.

Os interessados devem encaminhar suas propostas, anexando toda a documentação solicitada no edital, até as 16h do dia 28 de março, via plataforma digital de documentos 1Doc.

Ficha de inscrição, lista dos documentos que deverão ser anexados, assim como um passo a passo de como efetuar a inscrição on-line (anexo V) estão relacionados no edital do concurso nº 003/24, disponível em: http://www.peasistemas.com.br/transparencia/editais.asp .

Quem pode participar?

Pessoas físicas artistas, brasileiros ou estrangeiros, residentes legalmente no Brasil, maiores de 18 anos e que preencham todos os dados da ficha de inscrição, disponível no anexo I do edital. Os artistas que optarem por participar como um coletivo cultural deverão indicar um representante, que assinará a inscrição e responderá pelo grupo.

Os trabalhos inéditos devem fazer parte de produções autorais recentes – obras anteriores a 2022 não serão aceitas, e em condições plenas para exposição. Também não serão admitidas criações de artistas falecidos, que não possuam identificação, que incitem a violência, preconceito e intolerância, ou que tenham teor político-partidário e religioso.

As medidas máximas que uma obra pode ter e outras particularidades relacionadas às dimensões também estão especificadas no edital.

Processo de seleção

A seleção acontecerá em três etapas, começando com a verificação e análise da documentação apresentada pelos candidatos inscritos. Na segunda fase, uma comissão técnica formada por três jurados com notório conhecimento em Artes Visuais – contratados pela Secretaria de Cultura após aprovação em edital específico para esse fim – farão a avaliação das criações habilitadas na primeira etapa.

Os trabalhos serão avaliados a partir das fotos e outros materiais anexados pelo artista, com base nos seguintes critérios: originalidade e criatividade; apresentação e proposta de montagem; qualidade técnica e estética; e conceito e contribuições à arte contemporânea.

A seleção das obras premiadas será realizada na terceira etapa, após a entrega das peças e montagem da exposição, quando os jurados escolherão os trabalhos ganhadores. Os resultados de cada etapa serão divulgados na Imprensa Oficial Eletrônica da Estância de Atibaia e cabe ao candidato acompanhar as publicações.

Premiação

Todos os selecionados para o 23º Encontro de Artes Plásticas receberão certificado de participação na exposição, mas os três primeiros colocados na avaliação do júri técnico serão premiados com valores em dinheiro: R$ 10 mil para o primeiro lugar, R$ 7 mil para o segundo e R$ 5 mil para a terceira colocação. Os trabalhos premiados serão anunciados na cerimônia de abertura do encontro no dia 8 de junho, no Cine Itá Cultural, e passarão a fazer parte do acervo da Secretaria de Cultura.

Canais de atendimento

Para dúvidas e mais informações sobre o concurso, o interessado pode entrar em contato com a Secretaria de Cultura pelos telefones (11) 4412-3233 / (11) 4411-6945 ou pelo e-mail cultura@atibaia.sp.gov.br . O atendimento funciona apenas em dias úteis, das 9h às 12h e das 13h às 16h.

Histórico

O 1º Encontro de Artes Plásticas de Atibaia foi realizado em 1968 e, antes da sua retomada no ano passado, a última edição do evento tinha acontecido em 2012. Ao dar destaque a artistas emergentes, oferecendo uma plataforma para que possam mostrar seu trabalho e ganhar visibilidade na comunidade artística, a iniciativa busca encorajá-los a expressar livremente suas ideias e emoções por meio das artes plásticas, criando um espaço inclusivo para diferentes estilos, técnicas e formas de expressão.

Fonte: Assessoria de Imprensa Prefeitura de Atibaia