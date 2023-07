22º Encontro de Artes Plásticas de Atibaia começa no próximo sábado (15)

Tem início no próximo dia 15 de julho o 22º Encontro de Artes Plásticas de Atibaia, exposição que está sendo retomada pela Prefeitura e oferecerá ao público a oportunidade de prestigiar, até 31 de agosto, trabalhos de diferentes artistas. O tradicional evento da cidade, que entrou na programação do Festival de Inverno, tem como objetivo incentivar, reconhecer e divulgar a produção cultural dos artistas plásticos locais e do país, estimulando-os e permitindo intercâmbio criativo entre eles.

(Imagem Ilustrativa de Anna Kolosyuk por Unsplash)

Com esse propósito, a Secretaria de Cultura selecionou, por meio de um concurso com edital publicado em março na Imprensa Oficial Eletrônica da Estância de Atibaia, 30 artistas para exposição na 22ª edição do encontro. Além de participarem da mostra, esses artistas também concorrerão a três prêmios para as obras selecionadas pelo Júri Técnico de Seleção e Premiação, sendo R$ 10 mil para o 1º lugar, R$ 7 mil para o 2º lugar e R$ 5 mil para o 3º lugar, totalizando R$ 22 mil em recursos investidos pela Prefeitura.

Na primeira fase, os artistas habilitados tiveram seus trabalhos avaliados pelo júri (composto por três membros de notório conhecimento em artes visuais), que analisou os seguintes critérios: originalidade e criatividade; apresentação e proposta de montagem; qualidade técnica e estética; conceito e contribuições à arte contemporânea.

Na segunda etapa de seleção, cujo resultado final foi divulgado na edição nº 2550 da Imprensa Oficial Eletrônica ( http://www.prefeituradeatibaia.com.br/imprensa/pdf/2023/2550_15f3451ca142e3898763e9db8a21bfa6.pdf ), foram definidos os 30 artistas selecionados para o 22º encontro.

Já a terceira fase do concurso será a avaliação da obra já montada no 22º Encontro de Artes Plásticas de Atibaia, quando o júri se reunirá presencialmente e avaliará, dentre as obras expostas, as três vencedoras dos prêmios e que também serão incorporadas ao acervo da Secretaria de Cultura.

O 1º Encontro de Artes Plásticas de Atibaia foi realizado em 1968 e a última edição do evento aconteceu em 2012. De acordo com a Secretaria Municipal de Cultura, o retorno dessa iniciativa busca não só dinamizar, mas também descentralizar e democratizar o circuito cultural local por meio do apoio à criação e circulação de obras de arte e atividades artístico-culturais, promovendo o desenvolvimento cultural do município.

Mais informações junto à Secretaria de Cultura de Atibaia, nos dias úteis, das 9h às 12h e das 13h às 16h, pelos telefones (11) 4412-3233 ou 4411-6945, ou pelo e-mail: cultura@atibaia.sp.gov.br .

Fonte: Assessoria de Imprensa Prefeitura de Atibaia