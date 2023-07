Festival de Inverno de Atibaia: Confira as atrações entre os dias 14 e 19 de julho

O Festival de Inverno de Atibaia segue aquecendo a cena cultural da cidade com atrações gratuitas para todos os públicos e uma programação que abrange diversas modalidades de arte. Os próximos eventos, que acontecem entre os dias 14 e 19, incluem uma jornada pela música com o pianista Miguel Briamonte, a abertura do 22º Encontro de Artes Plásticas e uma viagem pelo cancioneiro caipira com o grupo Raízes de Atibaia, no Cine Itá Cultural, e apresentações dos alunos do Projeto Educando com Música e Cidadania no Centro Cultural André Carneiro.

Nesta sexta-feira (14), às 20h, o premiado compositor, arranjador e diretor musical Miguel Briamonte apresenta o espetáculo “Música sem Fronteiras”, um recital de piano solo que pretende explorar de forma instigante, educativa, divertida e informal um repertório variado, percorrendo composições de grandes nomes da música como Cartola, Chico Buarque de Holanda, Led Zeppelin, Astor Piazzolla, Egberto Gismonti, Zé Rodrix, Deep Purple, Djavan, Amy Winehouse, U2, Tom Jobim e Raul Seixas.

Destaque da programação desta semana, a abertura do 22º Encontro de Artes Plásticas de Atibaia acontece no sábado (15) e, no domingo (16), às 20h, o espetáculo “Laços Sonoros” promove o reencontro no palco de integrantes, ex-integrantes, alunos e ex-alunos do projeto Raízes de Atibaia. O grupo, que está comemorando 12 anos de muita música caipira, apresentará um repertório permeado por canções autorais, instrumentais e clássicos do cancioneiro popular.

De 17 a 19 de julho, o palco do Festival de Inverno é do projeto Educando com Música e Cidadania, iniciativa da Prefeitura que oferece formação musical a crianças e jovens do município. Os alunos da Orquestra de Câmara se apresentam na segunda-feira (17), na terça (18) é a vez do grupo de Coral e Violão, encerrando com o grupo de Cordas e Madeiras na quarta, dia 19. As apresentações acontecem no Centro Cultural André Carneiro, às 19h30.

Evento cultural que busca democratizar o acesso à cultura e valorizar coletivos, artistas e produtores locais, o Festival de Inverno de Atibaia mantém a diversidade que marcou as edições anteriores, oferecendo ainda uma série de atividades gratuitas até 12 de agosto. As atrações selecionadas por meio do edital lançado pela Secretaria de Cultura – em fase final, de julgamento dos recursos, serão divulgadas pela Prefeitura em breve, completando a programação 2023.

22º Encontro de Artes Plásticas de Atibaia

No sábado (15), às 19h, a Prefeitura retoma uma tradição que começou em 1968, ano de realização do 1º Encontro de Artes Plásticas de Atibaia. Foram 21 encontros – o último aconteceu em 2012, até a retomada desse movimento que já propiciou ao município a aquisição de belíssimas obras e também a apresentação de diversos novos talentos em seu histórico. A 22ª edição acontece no Cine Itá Cultural e reúne obras de 29 artistas, selecionados dentre os 194 inscritos no edital da Secretaria de Cultura lançado em março deste ano.

Os artistas que fazem parte da mostra concorrem a uma premiação que concederá R$ 10 mil para o 1º lugar, R$ 7 mil para o 2º lugar e R$ 5 mil para o 3º lugar. As obras foram analisadas pelo Júri Técnico de Seleção e Premiação do concurso após a montagem da exposição, de acordo com critérios como originalidade, criatividade, conceito e contribuições à arte contemporânea, e os vencedores serão anunciados na cerimônia de abertura.

Confira a lista de artistas do 22º Encontro de Artes Plásticas de Atibaia:

Ana Francisca Martins

Cynthia Pimentel Duarte

Eduardo Silva de Moraes

Eros Lima de Nardi

Fábio Benetti

Fabrício Dias Medeiros

Fátima de Jesus Marques

Fernanda Corsini Soares Rocha

Flávia Ventura Castro

Gonçalo Rodrigues Guerra da Silveira

Julio de Campos Andrade

Laura Olívia Martinez de Rodriguez

Luís Fernando da Luz

Marcelo de Oliveira Goulart

Márcio Emílio Zago

Maria Fernanda Cesario Peters

Mariana Vendito Zoccoli

Marina Rodrigues Nascimento

Mayara Bianca Souza Nardo

Nestor Isijima Lampros

Paulo Nenflidio de Carvalho

Paulo Sérgio Moreira

Pedro Yukio de Barros Hamaya

Renata Sandoli Silva

Robertson de Souza Pinto

Rodrigo Linhares

Rogério Pedro

Sophia Benuthe Beltrão Coelho da Paz

Thales Fernando Alvarez Borges

Cine Itá Cultural: Rua Visconde do Rio Branco, nº 51, Centro

Centro Cultural André Carneiro: Rua José Lucas, nº 28, Centro

