2ª edição do Handpan Brasil Festival reúne grandes atrações em Atibaia

O Handpan Brasil Festival, evento dedicado a fomentar e apoiar a cultura do Handpan no Brasil e na América do Sul, retorna no próximo mês de maio para sua segunda edição, prometendo uma celebração ainda mais vibrante da música e da comunidade handpan.

Após o sucesso da primeira edição em maio de 2023, onde foram apresentadas 12 performances de talentosos artistas brasileiros em um ambiente de natureza exuberante, o festival está de volta para mais quatro dias de imersão musical e cultural. O Pedra Grande Adventure Park, localizado no município de Atibaia/SP, será novamente o cenário para o evento.

(Foto: Divulgação / Handpan Brasil Festival)

“Nós queríamos um lugar cercado de natureza e tranquilidade, qualidades que combinam muito com a sonoridade do Handpan, para assim proporcionarmos aos participantes uma experiência revigorante, unindo música, cultura e natureza. Fizemos a primeira edição no mesmo local e deu muito certo, nada mais justo que repetirmos a dose. O Pedra Grande Adventure Park tem uma localização privilegiada, abraçado pela floresta da Serra do Itapetinga, município de Atibaia/SP. A pousada conta com diversas opções de lazer, chalés para até 4 pessoas, camping, restaurante e estacionamento no local, além de natureza exuberante por todas as direções”, explica Lipe Araújo, co-organizador do Handpan Brasil Festival.

Este ano, o festival receberá performances de atrações internacionais e brasileiras, fortalecendo ainda mais o intercâmbio musical e cultural. Os headliners incluem Alexandre Lora (Brasil), Dan Mulqueen (EUA) e Emma Mumi (Itália), renomados artistas que têm contribuído significativamente para a cena do Handpan mundial, alcançando milhares de ouvintes por mês no Spotify. Também se apresentarão Taar Duo (Brasil), Jota Castro (Chile), Natalia Cesari (Argentina), Leandro Nossa (Brasil) e Dani Piva (Brasil).

Além das performances, o Handpan Brasil Festival 2024 oferecerá uma variedade de atividades, incluindo workshops gratuitos e pagos ministrados por especialistas do setor, microfone aberto, jam sessions, roda de conversa com Dani Piva sobre as mulheres e o Handpan, e uma festa after “PanParty” com DJ, entre outros.

Com um dia extra na programação, totalizando quatro dias de imersão no universo mágico do handpan, o Handpan Brasil Festival 2024 promete ser uma experiência inesquecível para todos os amantes da música e da cultura.

Serviço:

2º Handpan Brasil Festival

Data: 16 a 19 de maio de 2024

Local: Pedra Grande Adventure Park, Atibaia – SP

Ingressos via Sympla

Line-up

Quinta (16/05)

• Check in das 15h às 20h

• Jantar

• OPEN MIC

• Fogueira

Sexta (17/05)

• Café da manhã

• Workshop com NATALIA CESARI – Argentina

• Almoço

Workshop com DAN MULQUEEN – USA

• SHOW com DANI PIVA – Brasil

• SHOW com TAAR DUO – Brasil

• Jantar

• SHOW com JOTA CASTRO – Chile

• SHOW com MUMI – Itália

• Fogueira

• PanParty | O nosso after JAM com bar, drinks, (DJ) e muito mais!

Sábado (18/05)

• Café da manhã

• Workshop gratuito com FABIO STAMATO, LORA e Rafael D’Arco

• Almoço

• Workshop com MUMI

• Roda de conversa sobre As Mulheres e o Hanpan, com DANI PIVA

• SHOW com ALEXANDRE LORA – Brasil

• SHOW com LEANDRO NOSSA – Brasil

• Jantar

• SHOW com NATALIA CESARI – ARGENTINA

• SHOW com DAN MULQUEEN – EUA

• Fogueira

• PanParty | O nosso after com bar, drinks, DJ e muito mais!

Domingo (19/05)

• Café da manhã

• Tempo livre

• Check out até às 18h

Sobre o Handpan Brasil Festival

O Handpan Brasil Festival tem como missão fomentar e apoiar a cultura do Handpan no Brasil e América do Sul, promovendo a diversidade e o incentivo à cultura handpan. É atualmente o maior festival de handpan da América do Sul e oferece uma oportunidade única para aprender, conhecer, aprimorar e contemplar tudo sobre Handpan.

www.instagram.com/handpanbrasilfestival

Fonte: Assessoria de Imprensa Handpan Brasil Festival