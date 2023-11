8º Festival Comida de Boteco de Atibaia já soma mais de 600 votos em apenas uma semana

Desde a última quinta-feira, 2 de novembro, e até 10 de dezembro acontece em Atibaia o 8º Festival Comida de Boteco, em que comerciantes têm a oportunidade de apresentarem para munícipes e turistas deliciosas porções/petiscos escolhidos especialmente para essa iniciativa da Secretaria de Turismo da Prefeitura. A edição de 2023 conta com 51 estabelecimentos participantes com quitutes, porções e petiscos disponíveis para o público e o júri técnico saborearem e avaliarem. E o festival está fazendo tanto sucesso que em apenas uma semana já houve mais de 600 votos do público na avaliação on-line.

Os petiscos comercializados no festival têm valor máximo de R$ 60 e podem ser consultados no livreto que lista todos os participantes e suas porções inscritas, além de endereços e horários de funcionamento dos estabelecimentos ( CONFIRA O LIVRETO ).

(Imagem Ilustrativa de Sahand Hoseini por Unsplash)

Por meio de uma competição saudável entre os inscritos, a escolha dos vencedores da 8ª edição do Festival Comida de Boteco se dará via júri técnico, que visitará cada estabelecimento participante e realizará a avaliação conforme quesitos técnicos. Há também uma votação on-line do público, que pode ser feita através deste link, computando notas de 1 a 5. Os critérios de avaliação para ambas as votações são: sabor, apresentação, criatividade e atendimento, sendo 1 para ruim, 2 para regular, 3 para bom, 4 para muito bom e 5 para excelente.

De acordo com a Secretaria de Turismo, o Festival Comida de Boteco busca criar uma interação divertida entre o público e os estabelecimentos inscritos, movimentando o segmento turístico do município com a participação de bares, restaurantes, lanchonetes, pizzarias, padarias, pesqueiros e botecos de Atibaia.

Os três estabelecimentos mais bem pontuados receberão um presente especial e os outros participantes uma lembrança. Em caso de empate de dois ou mais estabelecimentos dentre os três primeiros colocados, os mesmos serão premiados normalmente, mas dividindo sua colocação final.

Fonte: Assessoria de Imprensa Prefeitura de Atibaia