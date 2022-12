3º Festival de Comidas de Feira de Atibaia acontece no estacionamento do Centro de Convenções

Será realizado nos dias 10 e 11 de dezembro o 3º Festival de Comidas de Feira de Atibaia (FECOMFEI), promovido pela Associação dos Feirantes de Atibaia (AFAT) e pela Prefeitura. O evento, com entrada gratuita, acontecerá no estacionamento do Centro de Convenções (Al. Lucas Nogueira Garcez, nº 511, Vila Thaís), reunindo diversas barracas com as deliciosas comidas típicas de feira. No sábado (10), o festival será das 16h às 23h, e no domingo (11), das 12h às 23h.

(Foto: Reprodução/ Site Prefeitura de Atibaia)

Consideradas tradições culturais, além de atrações turísticas marcantes no município, as feiras promovem momentos de lazer e diversão, com variada gastronomia nas tradicionais 40 barracas, que oferecem: pastéis, caldo de cana e sucos, lanches de pernil, hambúrguer artesanal, churros, cocadas caseiras, bolos, merengues, paletas mexicanas, doces portugueses, espetinho de morango com chocolate, beijinhos, comidas japonesa, mexicana e nordestina, espetinhos de carne, linguiça e queijo, chop e cervejas artesanais, porções de tilápia, batatas, entre outros produtos derivados do milho como pamonhas, bolo, curau, além de vinhos e cachaças artesanais.

Confira abaixo os locais e horários das feiras livres de Atibaia:

Alvinópolis: às terças-feiras, na Praça Brasília, das 6h às 13h

Centro: às quintas-feiras, no pátio do Mercado Municipal, das 6h às 13h

Portão: às quintas-feiras, ao lado do Posto de Saúde, das 6h às 13h

Caetetuba: às sextas-feiras, na Rua Dora, das 6h às 13h

Alvinópolis: aos sábados, na Avenida Major Alvim, próximo à Igreja Cristo Rei, das 6h às 13h

Jardim Imperial: aos sábados, na Rua Pacaembu, próximo ao terminal de ônibus, das 6h às 13h

Centro: aos domingos, no pátio do Mercado Municipal, das 6h às 13h

Alvinópolis: aos domingos, na Rua Alcebíades Chicaroni, das 6h às 13h

Jardim Cerejeiras: aos domingos, na Rua José de Campos, das 6h às 13h

Tanque: aos domingos, na Praça Soldado Constitucionalista, das 6h às 13h

Feira Noturna no estacionamento do Centro de Convenções: às quartas-feiras, das 17h às 22h

Feira Noturna no Centro Comunitário do Itapetinga: às sextas-feiras, das 17h às 22h

Feira de Artes e Artesanato: aos sábados, no Balneário Municipal, das 11h às 19h

Feira Permanente do Produtor Rural: aos sábados, na Praça Santa Helena, das 8h às 14h.

Fonte: Assessoria de Imprensa Prefeitura de Atibaia