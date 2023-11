8º Festival Comida de Boteco de Atibaia tem início nesta quinta-feira (2) com 51 estabelecimentos

Vem aí o 8º Festival Comida de Boteco! A partir desta quinta-feira, 2 de novembro, é a vez dos comerciantes apresentarem para munícipes e turistas deliciosas porções/petiscos escolhidos especialmente para o festival. A edição de 2023 traz 51 estabelecimentos participantes e segue até 10 de dezembro com quitutes, porções e petiscos disponíveis para o público e o júri técnico saborear e avaliar.

Importante lembrar que os petiscos comercializados no festival têm valor máximo de R$ 60 e podem ser consultados no livreto com todos os participantes, incluindo valores, endereços e horários de funcionamento. Acesse o livreto clicando AQUI.

(Imagem Ilustrativa: tommy pixel por Pixabay)

Por meio de uma competição saudável entre os comércios, a escolha dos vencedores da 8ª edição do Festival Comida de Boteco será por conta do júri técnico, que visitará cada estabelecimento participante e realizará a avaliação em quesitos mais técnicos. Haverá também uma votação on-line do público, através deste link, computando notas de 1 a 5. Os critérios de avaliação para ambas as votações serão: sabor, apresentação, criatividade e atendimento, sendo 1 para ruim, 2 para regular, 3 para bom, 4 para muito bom e 5 para excelente.

Entre as delícias programadas para esta edição estão torresmo, mandioca, bolinho de carne, carne seca, linguiça, coxinha, lanche na tábua, espetinho, faláfel, empanadas, dadinho de mandioca, coração de bananeira, filé de peixe e outras opções de dar água na boca.

O festival busca criar uma interação divertida entre o público e os comerciantes, intensificando a parte turística do município com os comércios por meio da participação de bares, restaurantes, lanchonetes, pizzarias, padarias, pesqueiros e botecos de Atibaia.

Fonte: Assessoria de Imprensa Prefeitura de Atibaia