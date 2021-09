De coxinha a sushi: conheça as receitas do Festival da Linguiça de Bragança Paulista

No Festival da Linguiça de Bragança Paulista a criatividade é um ingredientes presente em todos os pratos. Com receitas de coxinha a sushi de linguiça, além de doces com café, os clientes têm opções para todos os gostos no festival.

O evento, que começou no dia 7, vai até dia 30 e os clientes podem comer nos restaurantes participantes ou pedindo por delivery (veja abaixo os pratos participantes do festival).

Os pratos custam a partir de R$ 7 (Foto: Divulgação)

Alguns restaurantes apresentam versões de pratos conhecidos – como o sushi de linguiça ou o baião de dois feito com linguiça. Já outros apostam em criações próprias, como o bolo de cappuccino e o sorvete de café.

Alguns pratos foram criados especialmente para o festival. “A gente já queria inserir algo novo no cardápio, então vamos usar o festival como teste e, se cair no gosto dos nosso clientes, vamos manter”, explica Gabriel Cavenatti, criador do lanche de linguiça Rosata, que leva queijo coalho e bacon.

Já em outros casos, o prato escolhido já era um dos carros chefes do restaurante. “Decidimos colocar a coxinha de linguiça, pois é um prato que o pessoal da cidade gosta e sai com mais frequência. Assim acaba sendo um chamariz para outros pratos do cardápio”, conta Diego Coelho, dono do restaurante que oferece a coxinha de linguiça de Bragança. Neste ano, o evento conta com 38 receitas, uma de cada restaurante participante, que custa a partir de R$ 7.

Os pratos e estabelecimentos participantes podem ser conferidos no site da prefeitura. As receitas estão disponíveis no salão dos restaurantes participantes ou por delivery. Depois de provar os pratos, os clientes também podem avaliar eles no site da prefeitura.

Turismo Gastronômico

O evento marca a retomada do comércio na cidade sem as restrições de público e horário impostas como forma de combate a pandemia de Covid-19. Com isso, a expectativa é que o turismo gastronômico aumente na cidade. A retomada deixa os comerciantes esperançosos.

“O movimento aumentou cerca de 15% desde o início do festival. Mesmo assim os clientes não pedem apenas a coxinha que está inscrita no festival, mas também conhecem outros produtos”, explica Diego Coelho.

Na edição de 2021 não há um espaço destinado ao festival e a prefeitura não cobra taxa dos restaurantes participantes. Em edições anteriores a administração cobrava uma taxa dos estabelecimentos, além de permitir a participação de restaurantes de outras cidades.

Confira a lista completa de restaurantes e pratos:

Empório Santa Fé Premium – Ragu de Linguiça com Mandioca Cozida;

Mostarda em Grão – Risoto de Linguiça;

Nico Smach Burguer – Choripan do Nico;

Ana Duarte Ateliê – Brioche Trançado de Linguiça Bragantina e Bombom Cosmo;

Giullios Restaurante – Risoto calabresa e abobrinha;

Hamburgueria do Escoteiro – Pig Burger;

Restaurante Oso – Empanada de linguiça bragantina;

Batata Delícia – Batata recheada Bragantina;

Gato Chorão Sorveteria – Sorvete sabor café bragantino;

Coxinharia surreal sabor – Coxinha linguiça tradição de Bragança;

Karioka Hamburgueria – Karioka Nachos;

Pizzaria Ticos Bragança – Toscana Especial;

Lanchonete São Lourenço – X-Calabresa super;

Gatti Gastro Vino Restaurante – Baião de Dois Sertanejo “com Linguiça Bragantina”;

Fazenda Coronel Jacinto – Sushi Muuuuu e Bolinhos de Linguiça do Coronel;

Salomé Bar – Linguiça Bragantina flambada na Cachaça;

BenDito Burguer – Choripan do BemDito;

Buffalo Bill Steak House – Lanche de linguiça Rosata com queijo coalho e bacon;

Trairagem – Linguiça Acebolada;

Villa Madre Steakhouse – Almôndega suína de panceta com recheio de Gorgonzola;

Mori Pizzas Artesanais – Pizza de linguiça bragantina com pimenta biquinho;

Cantina Bella Itália – Talhatelli Calabresa;

Restaurante Pintados – Pintados Bragantino;

Famosa Linguiça – Famoso Crispy e Ovo de Porca;

Arcos di Luna Restaurante – Pizza Bragantina;

Café e Bobagem – Tortinha de Linguiça com Catupiry;

Café e Bobagem – Coxinha de Mandioquinha com Linguiça e Catupiry;

Hotel Villa Santo Agostinho – Tradicional Agostinho;

Zé do Bolo – Bolo de cappuccino;

Bubble You Brasil – Cream Coffee BBY;

ChocoTati – Brownie Cheio das Graça;

Pizzaria Fratelli Delivery – A Moda Fratelli;

Casa do Pão Na Fazenda – Pizza de calabresa com cebola roxa curtida no limão siciliano;

De Lá Casa Hamburgueria – Black hot e Braguinha.

Fonte: G1.globo.com