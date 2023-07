Semana LGBTQIAPN+ e Festival de Inverno esquentam Atibaia neste começo de julho

Semana LGBTQIAPN+ e Festival de Inverno uniram forças para agitar Atibaia e espantar o frio deste começo de julho, trazendo uma série de atividades gratuitas no Cine Itá Cultural e no Centro de Convenções e Eventos Victor Brecheret. Personalidades renomadas e artistas locais estão entre as atrações da programação promovida pela Prefeitura, que nesta semana conta com palestras, peça teatral, Festival Voz de biXa, Feira LGBTQIAPN+ e show de Johnny Hooker.

Nesta quinta-feira, dia 6 de julho, Rita von Hunty, a persona drag queen criada pelo ator e professor Guilherme Terreri, apresenta uma palestra sobre gênero e sexualidade no Cine Itá Cultural, às 19h30.

Rita von Hunty (Foto: Reprodução/ Instagram)

Com a proposta de discutir as problemáticas envolvendo esses dois campos, a intelectual e apresentadora do Tempero Drag, canal no YouTube que ultrapassa a marca de 1 milhão de inscritos, vai falar de temas como a produção social dos estigmas e as jornadas do Orgulho LGBTQIAPN+.

Na sexta, dia 7, a peça teatral “Eu Sempre Soube…” debate a temática LGBTQIAPN+ da perspectiva das mães. O espetáculo, baseado no livro da jornalista Majô Gonçalo, tem texto e direção de Márcio Azevedo, que entrevistou 92 mães de pessoas LGBTQIAPN+ para escrever a peça. A trama é protagonizada pela atriz Rosane Gofman, célebre por papéis cômicos e dramáticos no teatro, no cinema e, especialmente, na televisão, onde atuou em dezenas de produções e conquistou a memória do público com personagens marcantes como a carola Cinira da novela Tieta e sua participação na Escolinha do Professor Raimundo, de Chico Anysio. Os ingressos para o premiado monólogo já estão disponíveis para retirada na bilheteria do Cine Itá.

No sábado (8), às 15h, o Festival de Inverno volta a ser o destaque da cena cultural atibaiense com a palestra “Revolução Constitucionalista de 1932 – A Guerra Paulista”. A história do movimento constitucionalista será lembrada pelo professor universitário, doutor em Direito, pesquisador e jornalista Célio Egídio no Museu João Batista Conti, que além de abrigar um importante acervo sobre a Revolução de 1932, com muitos objetos do período, conta com uma programação própria nesta edição do Festival de Inverno de Atibaia.

“Ninguém vai poder / Querer nos dizer como amar”

À noite, o Coletivo Pajubá, parceiro da Prefeitura na organização da Semana LGBTQIAPN+, ocupa novamente o palco do Cine Itá, desta vez com o 1º Festival Voz de biXa, iniciativa que busca desmarginalizar o uso do termo e transformá-lo em ato de resistência e empoderamento, abrindo espaço à expressão da cultura queer. Espetáculo performático do grupo Camélias, show com Tatá Black e banda, performance de circo acrobático com lira e apresentação de dança estão entre as atrações do evento, que acontece a partir das 19h.

E para encerrar a programação da 2ª Semana LGBTQIAPN+ de Atibaia, no domingo, dia 9, tem Feira da Diversidade e show do cantor pernambucano Johnny Hooker na Arena do Centro de Convenções. Formada exclusivamente por empreendedores LGBTQIAPN+, a feira começa às 14h, abrindo mais um espaço de apoio a pessoas de todas as siglas e de luta contra o preconceito.

Vencedor do Prêmio da Música Brasileira como Melhor Cantor na categoria Canção Popular, Johnny Hooker se apresenta pela primeira vez em Atibaia na feira em prol da diversidade, às 18h30. Uma grande voz da causa LGBTQIAPN+, o artista recifense recebeu o título de Campeão da Igualdade, honraria concedida pela ONU na campanha Livres & Iguais a pessoas com reconhecida atuação contra a homofobia e a transfobia.

Já a programação do Festival de Inverno 2023 segue até 12 de agosto, com uma série de atrações culturais gratuitas que serão divulgadas semanalmente nos canais oficiais de comunicação da Prefeitura de Atibaia.

Fonte: Assessoria de Imprensa Prefeitura de Atibaia