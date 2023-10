Oktoberfest agita Bragança Paulista e região a partir desta quinta-feira (5)

Bragança Paulista se prepara para receber um evento que vai movimentar a região. A Oktoberfest chega a partir desta quinta-feira (5) até domingo (8) no estacionamento do Bragança Shopping para receber inúmeras pessoas que apreciam um bom rótulo de cerveja com mais de 100 rótulos, além de boa comida. Haverá área kids.

O público poderá contar com uma diversidade gastronômica, entre elas, eisben (joelho de porco), chucrute, frango na cerveja, salsicha alemã, leberkäse, brezel, wurstsalat, além de costela, carne suína e muito mais. Para os amantes dos doces, o festival vai oferecer strudel, pretzel e torta alemã.

(Foto: Divulgação)

Atrações

A festa vai contar com diversas atrações para animar o ambiente. Confira a programação:

Quinta-feira (5)

19h – Tributo Charlie Brown Jr- Banda Confisco

Sexta-feira (6)

19h – Especial O Rappa e Natiruts – Banda Vidalize

Sábado (7)

16h – Luciano Jr- MPB

19h – Cover Guns N’ Roses – Gunserbones

Domingo (8)

13h – Luciano Júnior – MPB

15h – Dança Alemã

A Oktoberfest em Bragança Paulista começa nesta quinta-feira (5) e vai até domingo (8) no estacionamento do Bragança Shopping. São esperadas milhares de pessoas todos os dias do festival.

Solidariedade

Para quem quiser colaborar (não é obrigatório) haverá um ponto de arrecadação de alimento não perecível no local do evento. O que for arrecadado será destinado para entidades assistenciais de Bragança Paulista.

Serviço –Oktoberfest em Bragança Paulista

Quando: De 5 a 8 de outubro.

Horário: quinta e sexta das 17h às 22h – sábado e domingo das 12h às 22h.

Local: Estacionamento do Bragança Shopping (Rod. Alkindar Monteiro Junqueira, s/n – Km 53 – Campo Novo, Bragança Paulista.

Entrada gratuita

Fonte: Assessoria de Imprensa Oktoberfest em Bragança Paulista