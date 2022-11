Festival Gastronômico Rural é atração em Atibaia neste fim de semana

Atibaia se prepara para receber o Festival Gastronômico Rural. O evento contará com inúmeros pratos do interior, além de cervejas artesanais, cachaça e muita música.

O festival, que promete superar as expectativas, acontece a partir desta sexta-feira (18) até domingo (20), no Centro de Convenções, com entrada gratuita. Haverá uma área kids para as crianças.

(Foto: Divulgação)

Comidas Típicas

Diversos pratos serão oferecidos neste festival, entre eles, carne na lata, paella caipira, costela de chão, porcada, torresmo de rolo, galinhada, milho e derivados, baião de dois, arroz carreteiro, feijão tropeiro, pastel e muito mais, além dos doces como churros e doces caseiros.

O festival ainda conta com apresentações musicais para animar o ambiente no fim de semana. A entrada é gratuita.

Serviço – Festival Gastronômico Rural Atibaia

Quando: De 18 a 20 de novembro de 2022

Onde: Centro de Convenções em Atibaia (Alameda Prof. Lucas Nogueira Garcez, 511 – Vila Thais, Atibaia/SP).

Horário: Sexta (18) das 17h às 22h; sábado (19) das 12h às 22h e domingo (20) das 12h às 21h.

Entrada gratuita.

Fonte: Assessoria de Imprensa