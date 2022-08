Inscrições abertas para o 7º Festival Comida de Boteco de Atibaia

A Copa do Mundo de Futebol será no final do ano e, em Atibaia, a torcida terá mais um motivo para aumentar a sua expectativa para depois curtir e comemorar: vem aí mais um Festival Comida de Boteco de Atibaia, que chega a sua sétima edição este ano. As inscrições já estão abertas para os estabelecimentos interessados em participar desse tradicional festival promovido pela Prefeitura da Estância de Atibaia, por meio da Secretaria de Turismo. O 7° Comida de Boteco terá como tema justamente a Copa do Mundo e acontecerá de 3 de novembro a 11 de dezembro, com porções/petiscos comercializados com valores entre R$ 30,00 e R$ 60,00 cada.

(Imagem Ilustrativa: tommy pixel por Pixabay)

Os estabelecimentos participantes terão que disponibilizar, durante todo o período do Festival, as porções/petiscos especialmente elaborados e batizados com um nome que remeta à Copa do Mundo e ao futebol de qualquer época, como por exemplo um país ou jogador participante do torneio, mascotes, cores das seleções, apelidos, conforme a criatividade de cada estabelecimento.

Poderão participar do Festival bares, restaurantes, lanchonetes, pizzarias, padarias, pesqueiros e botecos de Atibaia que: realizarem a inscrição até 27 de setembro, de segunda a sexta-feira, das 9h às 16h, na Secretaria de Turismo (Av. dos Bandeirantes, s/n, Vila Junqueira – no prédio do antigo Balneário); que estiverem com o alvará de funcionamento em dia; e aptos a fornecerem a porção/petisco por todo o período do festival.

A avaliação da porção/petisco será do público, no próprio estabelecimento participante ou pela internet, durante todo o período do festival, e conforme quatro critérios, de 0 a 5 pontos, com pesos distintos: Sabor (Peso 5); Apresentação (Peso 4); Criatividade (Peso 3); e Atendimento (Peso 2).

A classificação das porções/petiscos seguirá o critério de pontuação (da maior para a menor), com destaques para os três primeiros colocados, além do estabelecimento mais votado. Eles receberão uma placa de destaque do 7° Festival Comida de Boteco de Atibaia, além da divulgação dos resultados no site da Prefeitura.

O Festival Comida de Boteco de Atibaia tem como objetivo principal promover, valorizar e divulgar a gastronomia da cidade, representando uma oportunidade de oferecer a munícipes e turistas a degustação de porções e petiscos que demonstrem e evidenciem a especialidade dos estabelecimentos participantes.

De acordo com a Secretaria de Turismo, a iniciativa também visa criar interatividade, sinergia e lucratividade para todos, não só do ponto de vista econômico, mas social, cultural e turístico, além de promover a integração dos empresários que trabalham no ramo da gastronomia no município. Segundo a Pasta, o Festival ainda busca projetar Atibaia no cenário gastronômico regional, estadual e nacional; incentivar o desenvolvimento do turismo por meio da gastronomia; e fomentar a atividade gastronômica da cidade, mostrando, para munícipes e turistas, a variedade, a força e a atratividade da gastronomia de Atibaia.

Fonte: Assessoria de Imprensa Prefeitura de Atibaia