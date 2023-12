8º Festival Comida de Boteco de Atibaia termina neste fim de semana

Neste fim de semana o 8º Festival Comida de Boteco chega à sua “saideira” – os últimos dias para o público experimentar porções/petiscos selecionados, além de votar nos preferidos pela internet, neste link. O festival, uma iniciativa da Secretaria de Turismo da Prefeitura de Atibaia, somou mais de 1.500 votos desde o seu início, em 2 de novembro, e termina neste domingo (10), última oportunidade para apreciar as deliciosas opções inscritas pelos 51 estabelecimentos participantes desta edição.

(Imagem Ilustrativa: tommy pixel por Pixabay)

Com valor máximo de R$ 60, os petiscos comercializados no festival podem ser consultados no livreto que lista todos os participantes, além de endereços e horários de funcionamento dos estabelecimentos ( CONFIRA O LIVRETO ). Entre as porções disponíveis, todas imperdíveis, há torresmo, bolinho, carne seca, linguiça, coxinha, lanche, espetinho, falafel, empanada, peixe, dadinhos de vários estilos e outras opções de dar água na boca.

Entre as propostas do Festival Comida de Boteco está criar uma interação divertida entre o público e os estabelecimentos inscritos, movimentando o segmento turístico do município com a participação de bares, restaurantes, lanchonetes, pizzarias, padarias, pesqueiros, botecos e Food Trucks de Atibaia.

Os três estabelecimentos mais bem pontuados no festival receberão um presente especial e os demais participantes uma lembrança. Em caso de empate de dois ou mais estabelecimentos dentre os três primeiros colocados, eles serão premiados normalmente, mas dividindo sua colocação final.

Fonte: Assessoria de Imprensa Prefeitura de Atibaia