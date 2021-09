O Rota das Artes Serrinha está com inscrições abertas para oficinas gratuitas e presenciais, mas dessa vez o projeto retorna com muitas novidades. Além das oficinas que acontecem no bairro da Serrinha, zona rural de Bragança Paulista, o Rota das Artes agora se expande até a zona urbana da cidade, oferecendo uma residência de artes visuais na Garaginha do Edith, sede do coletivo Edith Cultura.

Este ano, as oficinas oferecidas no bairro da Serrinha serão as de HQ, com Charles Paixão; música, com Serginho Batera; e cerâmica, com Rafaela Rossi.

Além de receber as aulas de música, este ano o estúdio do Casarão 2 Irmãos também ficará aberto aos sábados para ensaios livres.

Os horários da manhã são gratuitos e exclusivos para quem participar das oficinas de música às quintas, já os horários da tarde custam R$20,00 a hora e são abertos para quem quiser ensaiar individualmente ou com banda.

Moradores dos bairros Serrinha, Água Comprida, Morro Grande, Bacci e Boa Vista têm transporte gratuito para ir e voltar das oficinas que acontecem na zona rural, exceto aos sábados.

A outra novidade acontece em parceria com o projeto Cardápio Underground: é uma residência de artes visuais com Bia Raposo, para artistas já iniciados, na Garaginha do Edith, centro de Bragança Paulista.

As oficinas são para maiores de 18 anos e começam na semana do dia 20 deste mês. As vagas são limitadas por causa dos protocolos sanitários. O uso de máscara é obrigatório.

Serviço

As inscrições para as oficinas de música, HQ e cerâmica podem ser feitas até o dia 16 de setembro no link: https://bit.ly/rotadasartes2021

As inscrições para a residência de Artes Visuais com Bia Raposo podem ser feitas até o dia 17 de setembro no link: https://forms.gle/6pNmSAzP95W3Y9Tz9

Oficinas

Música, com Serginho Batera (quintas, 14h às 16h, no Casarão 2 Irmãos, Serrinha)

Cerâmica, com Rafaela Rossi (segundas, 8h às 10h, no Ateliê Siriema e João de Barro, Serrinha)

HQ, com Charles Paixão (segundas, 14h às 16h, no Casarão 2 Irmãos, Serrinha)

Residência de Artes Visuais, com Bia Raposo (quartas, das19h30 21h30, na Garaginha do Edith, centro de Bragança Paulista)

Endereços

Garaginha do Edith:

Rua Cel. João Leme, 229 – Centro

Ateliê Siriema e João de Barro:

Rua Siriema, Estrada na Serrinha, km 3,5

Casarão 2 Irmãos:

Estrada da Serrinha, km 0,2

(ao lado da loja de materiais de construção 2 Irmãos).

Para saber mais sobre o Rota das Artes, acesse:

https://www.facebook.com/rotadasartes.bragancapaulista

https://www.instagram.com/rotadasartes/

Fonte: Assessoria de Imprensa – Shel Almeida